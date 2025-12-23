Quảng Ngãi tập trung chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

(VTC News) -

Ngày 23/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì Hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh). Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Năm 2025, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã kịp thời chỉ đạo, quán triệt, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, UBND tỉnh về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền.

Ban Chỉ đạo đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng ngừa, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2025; đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch phù hợp với địa bàn, lĩnh vực quản lý để triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

Các lực lượng đã tích cực, chủ động tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép qua biên giới theo đúng thẩm quyền.

Năm 2025, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo đã kiểm tra, phát hiện 1.343 vụ, với 1.362 đối tượng vi phạm. Trong đó, phát hiện, xử lý 107 vụ mua bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; 1.186 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế; 50 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ.

Thu nộp ngân sách nhà nước 5,1 tỷ đồng. Khởi tố hình sự 27 vụ, với 33 đối tượng. Giá trị tang vật trong kỳ chưa thanh lý là 1,3 tỷ đồng; trị giá hàng tiêu hủy trong kỳ là 1,24 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền nhấn mạnh, nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh thời gian tới rất nặng nề, nhất là trong thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh rà soát, cập nhật các chỉ đạo mới của trung ương để tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND tỉnh về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Các ngành chức năng Quảng Ngãi sẽ tập trung chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và cấp xã cần chủ động xây dựng kế hoạch, phương án đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cần có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình, đặc điểm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng thời, tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý hiệu quả đối với các mặt hàng mang tính trọng tâm, trọng điểm như: Pháo nổ, ma túy, khoáng sản, phân bón, xăng dầu, thuốc lá,… đặc biệt trong thời điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ.