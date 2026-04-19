'Kim Tae Hee Việt Nam' gây chú ý trên phim giờ vàng VTV là ai?

Người mẫu Hương Liên đang thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong bộ phim giờ vàng Lời hứa đầu tiên phát sóng trên VTV3. Cô đảm nhận vai Linh Anh – một thí sinh nổi bật trong cuộc thi sắc đẹp, sở hữu ngoại hình cuốn hút, được nhiều nhãn hàng ưu ái và luôn giữ vị trí vững chắc trong top đầu.

Hương Liên gây chú ý khi xuất hiện trong phim giờ vàng "Lời hứa đầu tiên".

Ẩn sau vẻ ngoài hoàn hảo, Linh Anh là nhân vật mang cá tính mạnh, đầy tham vọng và không ngại cạnh tranh. Khi không giành được vương miện, cô dần bộc lộ sự ganh ghét, tìm cách cô lập và nói xấu Vi Minh (Huyền Trang thủ vai). Tuyến vai này góp phần khắc họa rõ nét áp lực khốc liệt của môi trường showbiz.

Sự góp mặt của Hương Liên trong bộ phim này được xem là dấu mốc đáng chú ý sau khi cô lập gia đình. Tháng 11/2025, người đẹp sinh năm 2002 tổ chức đám cưới với ông xã Lê Minh Trung trong không gian mang đậm nét Á Đông.

Trước đó, cô khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo đã làm lễ ăn hỏi và đăng ký kết hôn. Ông xã của Hương Liên hơn cô 12 tuổi, hiện công tác trong cơ quan nhà nước, có bố làm trong quân đội và mẹ là cán bộ hải quan.

Tháng 11/2025, người đẹp vừa lên xe hoa với ông xã Lê Minh Trung.

Trước khi cưới, họ trải qua thời gian tìm hiểu âm thầm, kín tiếng, không phô trương. Hương Liên từng chia sẻ, cô chồng Minh Trung thông qua sự giới thiệu của mẹ chồng. Nữ người mẫu viết: "Em không bao giờ quên chuyến bay VN-265 (20:30) vào TP.HCM, nơi mà tình yêu bắt đầu khi em gặp mẹ và nên duyên với cậu con trai của mẹ. Hạnh phúc của chúng ta chính là sự vun vén của hai bên gia đình".

Ngay từ đầu, cô đã nhận được sự yêu thương và ủng hộ từ phía gia đình chồng, giúp tình cảm đôi bên phát triển bền vững và nghiêm túc. Sau thời gian tìm hiểu, cặp đôi nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Hương Liên cho biết vợ chồng cô hiện sống riêng và thường xuyên qua lại thăm hỏi gia đình hai bên.

Ông xã hơn Hương Liên 12 tuổi, sống kín tiếng.

Sau đám cưới, Hương Liên sớm trở lại với công việc và bắt đầu thử sức ở lĩnh vực diễn xuất. Vai Linh Anh trong Lời hứa đầu tiên được xem là bước chuyển mình đáng chú ý.

Nguyễn Hương Liên sinh năm 2002, quê ở Ninh Bình (Hà Nam cũ). Cô lần đầu được khán giả biết đến khi tham gia The face Vietnam 2023 (Gương mặt người mẫu Việt Nam). Dù không tiến sâu vào chung kết, Hương Liên vẫn là mỹ nhân gây ấn tượng với đường nét thanh tú, nhẹ nhàng tựa "thần tiên tỷ tỷ" cùng vóc dáng vạn người mê.

Người đẹp được mệnh danh "bản sao của Kim Tae Hee".

Đặc biệt, Hương Liên ghi điểm với nụ cười tỏa nắng, rạng rỡ khiến ai nhìn vào cũng có thiện cảm. Chính điều này và gương mặt nhiều nét tương đồng khiến cô được gọi là "Kim Tae Hee Việt Nam".

Sau chương trình, Hương Liên tiếp tục phát triển sự nghiệp người mẫu và là một trong những chân dài tiềm năng. Cô thường xuyên xuất hiện tại các show diễn, sự kiện thời trang, đồng thời phát triển mạnh mẽ trên nền tảng số.

Người đẹp hiện sở hữu kênh Instagram có hơn 166.000 lượt theo dõi cùng kênh TikTok có hơn 730.000 lượt theo dõi. Là nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, cô tập trung cho chủ đề thời trang, du lịch và phong cách sống.

Hương Liên được đánh giá cao bởi gu thời trang thanh lịch, quyến rũ trong những bộ ảnh đời thường, du lịch. Nữ người mẫu ưa chuộng những trang phục tôn dáng vừa phải, dịu dàng.