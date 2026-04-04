Mỹ nhân phim giờ vàng VTV rời showbiz sang Mỹ định cư giờ ra sao?

Diệu Hương sinh năm 1985, được biết đến là một trong những nữ diễn viên xinh đẹp, có lối diễn xuất tự nhiên của màn ảnh Việt. Cô được khán giả chú ý khi tham gia các bộ phim truyền hình phát sóng trên khung giờ vàng VTV vào giai đoạn những năm 2000 - 2010.

Tên tuổi của Diệu Hương gắn liền với nhiều bộ phim như Cảnh sát hình sự: Cuồng phong, Cảnh sát hình sự: Cổ vật, Xin thề anh nói thật, Vòng nguyệt quế, Cầu vồng tình yêu, Con đường hạnh phúc, Luật đời…

Diệu Hương từng là mỹ nhân nổi tiếng của phim giờ vàng VTV.

Năm 2014 được xem là dấu mốc rực rỡ trong sự nghiệp của Diệu Hương khi cô ghi dấu ấn mạnh mẽ với vai Bảo Khánh trong phim truyền hình Bánh đúc có xương. Nhân vật là một người mẹ kế nhân hậu, giàu bản lĩnh, mang số phận nhiều trăn trở, đòi hỏi diễn viên phải có khả năng đào sâu tâm lý và truyền tải cảm xúc một cách tinh tế.

Khi sự nghiệp đang thăng hoa, Diệu Hương bất ngờ kết hôn với doanh nhân Việt kiều tên Ngọc Linh vào năm 2011. Nữ diễn viên từng chia sẻ họ quyết định đến với nhau chỉ sau 3 ngày quen biết. Sau khi lập gia đình, cô hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật.

Năm 2019, Diệu Hương trở lại màn ảnh nhỏ sau 5 năm ngừng diễn xuất. Vai San trong phim Hoa hồng trên ngực trái giúp tên tuổi của nữ diễn viên được chú ý trở lại.

Đây cũng là bộ phim cuối cùng cô đóng trước khi rời Việt Nam và theo gia đình định cư tại California (Mỹ) vào tháng 12 năm đó. Kể từ đó, nữ diễn viên rút khỏi các hoạt động nghệ thuật, tập trung chăm sóc gia đình và xây dựng cuộc sống mới nơi xứ người.

Thời gian đầu sang Mỹ, nữ diễn viên gặp khá nhiều khó khăn trong việc hoà nhập với cuộc sống xứ người bởi môi trường mới đầy bỡ ngỡ. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của gia đình chồng, Diệu Hương đã nhanh chóng bắt kịp với cuộc sống mới.

Năm 2023, gia đình cô chuyển đến biệt thự mới rộng rãi hơn, với sân vườn, bể bơi và nhiều cây xanh bao quanh. Vợ chồng cô còn xây dựng một “công viên thu nhỏ” trong vườn nhà để các con thỏa sức vui chơi.

Gia đình của Diệu Hương sống trong căn biệt thự sân vườn khá rộng rãi ở Mỹ.

Dù đã sang Mỹ định cư nhưng diễn viên Diệu Hương vẫn luôn duy trì những phong tục quê nhà. Mỗi dịp lễ Tết, cô và chồng lại trang trí nhà cửa theo phong cách truyền thống của người Việt. Ở Mỹ, Diệu Hương vẫn thường xuyên nấu cho gia đình những món ăn mang đậm hương vị Việt Nam. Ngoài nội trợ chăm sóc chồng con, cô còn kinh doanh online để kiếm thêm thu nhập.

Nữ diễn viên từng chia sẻ về cuộc sống ở nước ngoài trên trang cá nhân. Cô viết: "Ở tuổi này, dù đi làm, đi chơi hay chỉ đơn giản là đi đón con ở trường gần nhà, vẫn luôn có ông bà nội đứng trước cửa mở garage đón về, đỡ đồ.

Em chưa từng phải tự mua quần áo, mọi thứ đều do mẹ, em gái và cả mẹ chồng chọn giúp. Điều duy nhất em cần làm là giữ vững tâm trí với công việc và lựa chọn của mình, còn lại đã có hai bên gia đình giúp em an tâm".

Diệu Hương đang tận hưởng cuộc sống an yên bên chồng con tại nước ngoài.

Đầu năm 2026, mỹ nhân phim giờ vàng của VTV chia sẻ thêm những hình ảnh trong tổ ấm nhỏ ở Mỹ. Theo những hình ảnh Diệu Hương đăng tải, gia đình cô cùng nhau thu hoạch cam trong vườn nhà. Trong biệt thự, vợ chồng nữ diễn viên trồng nhiều loại cây trái, với tiêu chí "mùa nào thức ấy".

Với Diệu Hương, ngôi nhà chính là nơi thể hiện đầy đủ nhất khái niệm hạnh phúc. “Một căn nhà đủ rộng để chất đầy yêu thương, đủ vui để chăm con, đứng bếp; đủ bận rộn để vun cây, tỉa cành; đủ thư giãn để ngắm bố mẹ, con cái bơi lội mỗi chiều; cánh cửa đủ rộng để đón anh em, bạn bè; đủ năng lượng để làm việc mỗi ngày và đủ yêu thương để được gọi là tổ ấm", nữ diễn viên trải lòng.