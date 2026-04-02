Đời thực của Phó giám đốc đang bị ghét trên phim giờ vàng VTV

Những tập gần đây của bộ phim truyền hình Không giới hạn đẩy cao kịch tính xoay quanh nhân vật Khải Phong – một Phó Giám đốc công ty du lịch lữ hành.

Nhân vật này do nam diễn viên Vương Trọng Trí thủ vai. Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, từng xuất hiện trong nhiều dự án như Dưới bóng cây hạnh phúc, Đừng làm mẹ cáu hay Trạm cứu hộ trái tim,...

Vai diễn càng đểu càng được khen

Trong phim, Khải Phong hiện lên như hình mẫu “doanh nhân hoàn hảo”: chỉn chu, điềm đạm và khéo léo trong giao tiếp. Thế nhưng, càng theo dõi, khán giả càng nhận ra phía sau lớp vỏ đó là con người đầy mưu mô, sẵn sàng thao túng và che giấu những mục đích cá nhân.

Nhân vật phản diện này thu hút sự chú ý của công chúng. Trên các diễn đàn phim ảnh, nhiều khán giả bình luận: "nhìn là thấy phản diện", "gương mặt toát lên sự đểu giả"; "cái kết không thể tránh khỏi là đi tù",.... Tuy nhiên, chính những phản ứng gay gắt ấy lại cho thấy sức hút của nhân vật, đồng thời phần nào khẳng định diễn xuất tròn vai của nam diễn viên khi khiến người xem bị cuốn vào mạch cảm xúc một cách rõ rệt.

Với Khải Phong, diễn viên Trọng Trí lần đầu có cơ hội thể hiện nhân vật phản diện có chiều sâu và hành trình rõ nét. Anh cho biết bản thân đặc biệt yêu thích dạng vai này bởi tính cách sắc nét, nhiều biến chuyển nội tâm, đồng thời dễ tạo ấn tượng mạnh với khán giả.

Để khắc họa một Khải Phong “bề ngoài xanh sạch, bên trong thâm độc”, anh làm việc kỹ với đạo diễn, tìm cách tiết chế biểu cảm để tạo cảm giác nguy hiểm một cách âm ỉ, thay vì bộc lộ quá trực diện.

Thành công của vai diễn được thể hiện rõ nhất qua phản ứng của người xem. Nam diễn viên cho biết anh thường xuyên đọc bình luận và xem đó là động lực. Những câu nhận xét như “mặt này búng ra phản diện” hay “kiểu gì cũng phải trả giá” không khiến anh khó chịu, mà ngược lại, là sự công nhận cho nỗ lực hóa thân.

Chuyện tình 9 năm với mỹ nhân màn ảnh Việt

Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh mưu mô trên màn ảnh, ngoài đời Trọng Trí lại là người sống khá giản dị và kín tiếng. Anh sinh năm 1996 tại Hà Nội, tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh. Nam diễn viên từng có thời gian làm việc tại Nhà hát Kịch nói Quân đội rồi Nhà hát Kịch Việt Nam trước khi chuyển hướng hoạt động tự do.

Trước khi có được vai diễn ghi dấu màn ảnh như Khải Phong, anh từng trải qua quãng thời gian dài chỉ đảm nhận các vai nhỏ. Chính việc thường xuyên được “đo ni đóng giày” cho những tuyến nhân vật phản diện đã giúp anh dần định hình phong cách riêng.

Không chỉ gây chú ý bởi sự nghiệp, chuyện tình cảm của nam diễn viên cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Anh có mối quan hệ bền chặt với mỹ nhân màn ảnh Việt Hoa. Cả hai là bạn học cùng trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Tuy nhiên, theo nữ diễn viên, cả hai hầu như không nói chuyện với nhau trong suốt hai năm đầu đại học vì cô khá hướng nội.

Mãi đến năm thứ ba, khi được phân công tập chung một trích đoạn cho kỳ thi học kỳ, họ mới có dịp tiếp xúc nhiều hơn. Từ những buổi tập luyện và trò chuyện, cả hai dần trở nên thân thiết và “yêu nhau từ lúc nào không biết”.

Sau khi tốt nghiệp, cặp đôi tiếp tục song hành trong công việc lẫn cuộc sống. Đến nay, họ đã có hơn một thập kỷ đồng hành và gần 9 năm yêu nhau. Cặp đôi đã đăng ký kết hôn từ năm 2021, tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và lịch làm việc bận rộn, cả hai vẫn chưa tổ chức đám cưới.

Tháng 3 vừa qua, cặp đôi lễ ăn hỏi, dự kiến sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 5 tới. Cả hai cũng lên kế hoạch cho một chặng đường mới với mong muốn có thêm thành viên trong gia đình.

Trong cuộc sống thường ngày, nam diễn viên thừa nhận mình không phải tuýp người lãng mạn bằng lời nói, mà thể hiện tình cảm qua hành động. Anh sẵn sàng hỗ trợ vợ trong công việc, từ đưa đón đi quay đến cùng quản lý việc kinh doanh riêng. Thậm chí, anh còn hài hước chia sẻ mọi khoản thu nhập đều do vợ nắm giữ, còn bản thân không có “quỹ đen”.

Dù Việt Hoa là gương mặt quen thuộc và có phần phủ sóng dày hơn trên truyền hình, Trọng Trí khẳng định anh chưa từng chạnh lòng. Ngược lại, anh luôn cảm thấy tự hào về thành công của bạn đời và sẵn sàng làm hậu phương vững chắc.