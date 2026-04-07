Xuất bản ngày 07/04/2026 08:41 AM Kiến trúc độc đáo của ngôi chùa nằm giữa bạt ngàn chè xanh ở Gia Lai (VTC News) - Giữa bạt ngàn chè xanh và hàng thông trăm tuổi, chùa Bửu Minh (xã Biển Hồ) mang vẻ đẹp bình yên, thanh khiết và lối kiến trúc độc đáo bậc nhất vùng Gia Lai.Cận cảnh chùa Bửu Minh giữ 'biển chè' Gia LaiChùa Bửu Minh (xã Biển Hồ) là ngôi chùa ra đời sớm nhất trên vùng đất Gia Lai, gắn liền với quá trình khai hoang, lập ấp tại mảnh đất này. Chùa hình thành từ thời Sở Trà Biển Hồ (thời Pháp thuộc), một trong những đồn điền chè đầu tiên tại Tây Nguyên.Vào đầu thế kỷ XX, khi cư dân vùng đồng bằng duyên hải di cư lên khai hoang tại đây đã lập lên làng có tên "xóm Cỏ May". Sau đó họ cùng nhau dựng lên "Sơn Hải miếu" bên bờ Biển Hồ để gửi gắm niềm tin, cầu mong sự bình an và che chở của các bậc thần linh.Đến năm 1936, ngôi miếu nhỏ được xây dựng thành chùa với tên gọi "Chùa Phật Học". Sau nhiều biến cố lịch sử và những lần trùng tu, đến năm 1961, ngôi chùa mới chính thức mang tên Bửu Minh.Ngày nay, khuôn viên chùa Bửu Minh vẫn còn lưu giữ những gốc trà cổ thụ với tuổi đời gần trăm năm và gây ấn tượng bởi phong cách kiến trúc kết hợp Phật giáo Bắc tông, mái đình chùa miền Bắc và nhà rông Tây Nguyên.Chánh điện của chùa có diện tích 520m2, toàn bộ công trình được xây dựng bằng bê tông cốt thép hiện đại nhưng lại mang đường nét mềm mại.Tòa tháp chính của chùa Bửu Minh cao 47,25m có những đầu đao uốn cong lên nền trời xanh. Dáng vấp cao nhọn của mái chùa gợi nhớ đến hình ảnh nhà rông của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên hòa nhập với nét văn hóa đạo Phật.Bước qua cổng Tam quan của chùa là các pho tượng Phật khổng lồ, có thể kể đến là tượng Phật Thích Ca lộ thiên cao hơn 3m trong tư thế ngồi thiền tĩnh tại giữa sân chùa. Ngoài ra còn có tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn dài 11m với gương mặt thanh thản, tự tại, mang lại cảm giác bình an cho người chiêm bái.Điểm nhấn nổi bật khác tại chùa Bửu Minh là hệ thống 63 trụ kinh luân (1 trụ lớn và 62 trụ nhỏ) thay vì các loại chuông đúc truyền thống. Các trụ kinh luân được làm bằng đồng, chạm khắc tinh xảo, có thể đi quanh và quay các trụ để cầu bình an, tạo nên không gian tâm linh trang nghiêm, độc đáo.Hầu như tất cả các công trình trong chùa Bửu Minh đều do chính tay thầy trụ trì cùng những người thợ tâm huyết thực hiện ròng rã trong nhiều năm trời. Mỗi đường nét, mỗi nụ cười của đức Phật đều chứa đựng sự thành kính và tỉ mỉ của người kiến tạo.Chùa Bửu Minh có sự hòa hợp giữa màu xám trắng của bê tông, màu nâu trầm của gỗ và màu xanh mướt của cỏ cây tạo nên một bảng màu dịu mắt, xoa dịu mọi căng thẳng của cuộc sống hiện đại.Hiện chùa Bửu Minh đang tọa lạc tại một vị trí được đánh giá là tuyệt mỹ về mặt phong thủy khi sở hữu tầm nhìn ra hồ nước, núi non và cánh đồng chè bao quanh tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình, bình yên và thanh khiết,Chùa Bửu Minh không chỉ đón khách vào những dịp lễ Tết hay rằm lớn. Bất kể ngày thường, nơi đây vẫn luôn tấp nập du khách đến nghe chuông thiền định và chiêm ngưỡng nét kiến trúc độc đáo của chùa.Nguyễn Gia
