Khám phá ngôi chùa đẹp như phim cổ trang giữa phố núi Gia Lai

Bảo tháp Xá Lợi cao 9 tầng, với chiều cao ấn tượng lên đến 70 mét được sơn màu đỏ son và vàng rực rỡ. Tòa tháp này từng được xem là một trong những bảo tháp Phật giáo cao nhất Việt Nam.