Khám phá ngôi chùa đẹp như phim cổ trang giữa phố núi Gia Lai

Chiêm ngưỡng chùa Minh Thành giữa lòng phố núi từ trên cao.
Chùa Minh Thành tọa lạc giữa lòng phố núi Pleiku (giờ là phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) là một trong những công trình kiến trúc Phật giáo nổi bật và độc đáo nhất khu vực Tây Nguyên.
Được xây dựng từ năm 1964 và trải qua nhiều lần trùng tu, đến thời điểm hiện tại ngôi chùa khoác lên mình một diện mạo mới.
Nhìn từ trên cao, chùa Minh Thành trông như một "cung điện" tâm linh bề thế, mang đậm phong cách kiến trúc Á Đông đầy ấn tượng.
Yếu tố chính làm nên điều khác biệt thật sự hút du khách cùa chùa Minh Thành chính là vẻ đẹp sâu lắng, cuốn hút bởi màu xanh rêu phong phủ, trầm mặc qua thời gian.
Màu xanh rêu cổ kính, phủ lên những chi tiết kiến trúc tinh xảo, tạo nên một không gian chùa Minh Thành trang nghiêm và thơ mộng.
Mặc dù được xây dựng bằng vật liệu hiện đại, nhưng chùa Minh Thành mang đậm phong cách kiến trúc kiểu Nhật Bản và một phần hình ảnh của Mạn-đà-la (Mandala Mật giáo). Thêm vào đó là sự hòa quyện với thời tiết sương mù phố núi đã tạo nên những mảng màu độc đáo.
Từ Bảo tháp 9 tầng đến Chánh điện uy nghiêm, tất thảy mang vẻ đẹp cổ kính, trầm lặng, như một bức tranh, thu hút mọi ánh nhìn.
Bảo tháp Xá Lợi cao 9 tầng, với chiều cao ấn tượng lên đến 70 mét được sơn màu đỏ son và vàng rực rỡ. Tòa tháp này từng được xem là một trong những bảo tháp Phật giáo cao nhất Việt Nam.
Nền màu xanh ngả đen với các đường nét chạm khắc tinh xảo của các góc mái và chân tường không làm kiến trúc trở nên cũ kỹ, mà ngược lại, nó mang lại cảm giác về sự trường tồn, vượt thời gian.
Bên trong Chánh điện chùa Minh Thành là các công trình mang yếu tố kiến trúc của Việt Nam và Trung Hoa. Nổi bật nhất vẫn là các bộ cửa bằng gỗ quý hiếm, cao 6 mét, dày 4 tấc, được chạm khắc tinh xảo hình Tứ Đại Thiên Vương.
Khung cảnh cây cối trong chùa hoà quyện với những đường nét kiến trúc khiến các khối hình nổi bật, tạo chiều sâu và độ tương phản của màu rêu xanh thẫm.
Vẻ đẹp rêu phong ở Minh Thành chính là minh chứng cho sự tôn trọng khi hòa hợp giữa kiến trúc nhân tạo và vẻ đẹp tự nhiên. Không gian của chùa toát lên cảm giác về một ngôi đền cổ kính, thiền định hàng trăm năm lịch sử mặc dù tuổi đời thực tế của công trình này chỉ nửa thế kỷ.
