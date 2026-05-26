Cận cảnh quảng trường gần 200 tỷ ở Huế sau nhiều lần trễ hẹn ngày về đích

Cận cảnh dự án quảng trường gần 200 tỷ ở Huế sau nhiều lần chậm tiến độ

Dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao TP Huế được triển khai trên khu đất “vàng” rộng hơn 6,5 hecta với bốn mặt tiền các tuyến đường trung tâm của TP Huế: Hà Huy Tập, Tố Hữu, Lý Tự Trọng và Bùi San (phường Vỹ Dạ). Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển Đô thị TP Huế làm chủ đầu tư, được khởi công từ tháng 7/2024, tổng vốn đầu tư khoảng 196 tỷ đồng.

Công trình được triển khai trên khu đất vốn là Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế (cũ). Ban đầu, tiến độ dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2025, tuy nhiên, do những vướng mắc nên được gia hạn hoàn thiện hạng mục hạ tầng vào dịp quốc khánh 2/9/2026.

Tuy nhiên, quá trình thi công, dự án tiếp tục bị chậm tiến độ. UBND TP Huế tiếp tục yêu cầu đẩy nhanh thi công để kịp đưa công trình vào sử dụng dịp 30/4 nhưng dự án tiếp tục không đáp ứng tiến độ.

Theo ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News, đến thời điểm hiện tại, hạ tầng kỹ thuật ngoài trời (gồm công viên cây xanh, quảng trường, sân bãi cùng các hệ thống phụ trợ) của dự án cơ bản hoàn thành.

Cũng theo ghi nhận, nhà thầu đang huy động nhiều công nhân cùng phương tiện để gấp rút thi công nhằm sớm hoàn thiện các hạng mục thuộc khu nhà thi đấu đa năng.

Phía khuôn viên bên ngoài nhà thi đấu, công nhân cũng được huy động để dùng máy phát quang cỏ dại, mở ra không gian thoáng đãng cho toàn bộ dự án Quảng trường Văn hoá Thể thao TP Huế.

Dù đang trong thời điểm hoàn thiện nhưng một số hạng mục trong khuôn viên dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao TP Huế xuất hiện tình trạng hư hại, xuống cấp.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế, nguyên nhân chậm tiến độ do ảnh hưởng thời tiết bất lợi cuối năm 2025, vướng mắc giải phóng mặt bằng tại Trung tâm Huấn luyện thể thao TP Huế và phát sinh nhiều nội dung phải điều chỉnh thiết kế trong quá trình cải tạo công trình cũ.

Trong khi đó, nhà thầu cam kết, công trình sẽ cơ bản hoàn thành trước ngày 30/6.

Sau khi hoàn thành dự án, các bên sẽ thực hiện nghiệm thu để đến khoảng ngày 15/7/2026 có thể bàn giao, đưa toàn bộ dự án vào vận hành.

Theo UBND TP Huế, hạng mục hạ tầng kỹ thuật của Dự án quảng trường Văn hóa và Thể thao là một trong 16 công trình được thành phố chọn để khánh thành, khởi công nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Khi đi vào hoạt động, quảng trường không chỉ là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa – thể thao quy mô lớn mà còn trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho người dân Cố đô. Với quy mô và ý nghĩa đặc biệt, dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao TP Huế được kỳ vọng sẽ là một trong những điểm nhấn đô thị mới, góp phần hoàn thiện diện mạo của Huế trong giai đoạn phát triển mới.