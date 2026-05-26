Cận cảnh quảng trường gần 200 tỷ ở Huế sau nhiều lần trễ hẹn ngày về đích
(VTC News) -
Dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao TP Huế đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để bàn giao, đưa vào sử dụng sau nhiều lần trễ hẹn ngày về đích.
Theo UBND TP Huế, hạng mục hạ tầng kỹ thuật của Dự án quảng trường Văn hóa và Thể thao là một trong 16 công trình được thành phố chọn để khánh thành, khởi công nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Khi đi vào hoạt động, quảng trường không chỉ là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa – thể thao quy mô lớn mà còn trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho người dân Cố đô. Với quy mô và ý nghĩa đặc biệt, dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao TP Huế được kỳ vọng sẽ là một trong những điểm nhấn đô thị mới, góp phần hoàn thiện diện mạo của Huế trong giai đoạn phát triển mới.
