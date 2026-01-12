Vẻ đẹp chùa Thập Tháp, cổ tự gần 350 năm trên nền kinh đô Đồ Bàn xưa

Việc nhà chùa đặt phiến đá ngay bậc tam cấp trước chánh điện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc: Các bậc tiền bối muốn mượn tiếng kinh kệ, chuông chùa hằng ngày để hóa giải nỗi oan khiên, giúp những linh hồn từng bỏ mình trên phiến đá được siêu thoát. Đó là sự giao hòa giữa lịch sử đầy biến động và tinh thần từ bi hỷ xả của nhà Phật.