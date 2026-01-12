Vẻ đẹp chùa Thập Tháp, cổ tự gần 350 năm trên nền kinh đô Đồ Bàn xưa

Trang chủ
Ngắm vẻ bình yên của cổ tự Thập Tháp gần 350 tuổi tại Gia Lai
Chùa Thập Tháp tọa lạc tại phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai (trước đây là Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), cách phố biển Quy Nhơn khoảng 28km về phía Bắc, nằm yên bình giữa những mái ngói đỏ, hàng cây và cánh đồng lúa bát ngát.
Ngôi cổ tự tọa lạc trên đồi Long Bích, mặt hướng về núi Mò O (núi Thiên Bút), phía xa xa là tháp Cánh Tiên, một trong những cụm tháp còn nguyên vẹn và đẹp nhất trong hệ thống 8 cụm tháp của Bình Định (cũ). Tất cả đều nằm cạnh thành cổ Đồ Bàn, kinh đô rực rỡ một thời của vương quốc Chiêm Thành.
Dù đã trải qua gần 3,5 thế kỷ với nhiều lần trùng tu, chùa Thập Tháp vẫn giữ nguyên cấu trúc truyền thống hình chữ "khẩu" (口), bố cục khép kín, trang nghiêm đặc trưng của chùa chiền Việt Nam cổ.
Lối vào chùa đi ngang qua một hồ sen dẫn đến cổng với hai trụ biểu vuông đặt tượng sư tử uy phong. Sau cánh cổng là bức bình phong long mã phù đồ như trấn giữ cho không gian thanh tịnh bên trong.
Chùa được chia thành 4 khu chính kết nối hài hòa qua sân vuông ở giữa: Chánh điện (400m²) là "trái tim" của chùa Thập Tháp; Phương trượng (130m²) là nơi thờ Hòa thượng Phước Huệ và tiếp khách tăng; Đông đường (150m²) và Tây đường (120m²) lần lượt là nơi ở của chư tăng và nơi thờ Tổ sư Nguyên Thiều cùng các vị tiền bối.
Chánh điện với kiểu nhà 3 gian 2 chái đặc trưng Nam Trung Bộ, có mái lợp ngói âm dương, trên nóc là hình tượng "lưỡng long tranh châu".
Những cột gỗ lớn trong chùa qua hàng trăm năm đã lên nước đen bóng, toát lên vẻ trầm mặc. Những bức hoành phi, câu đối sơn son thếp vàng treo trên xà ngang như những chứng nhân lịch sử, kể lại thời kỳ hưng thịnh của trung tâm Phật giáo lớn nhất vùng.
Nhắc đến cổ tự Thập Tháp, không thể không nhắc đến khối bạch thạch linh thiêng nằm ngay trước cửa chánh điện. Khối đá cao khoảng 0,38m, dài 1,58m và rộng 1,3m, toàn thân láng mịn với 4 góc đẽo hoa văn đơn giản. Trong dân gian, phiến đá này được gọi bằng cái tên đầy ám ảnh: "Phiến đá chém".
Việc nhà chùa đặt phiến đá ngay bậc tam cấp trước chánh điện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc: Các bậc tiền bối muốn mượn tiếng kinh kệ, chuông chùa hằng ngày để hóa giải nỗi oan khiên, giúp những linh hồn từng bỏ mình trên phiến đá được siêu thoát. Đó là sự giao hòa giữa lịch sử đầy biến động và tinh thần từ bi hỷ xả của nhà Phật.
Phía Bắc của chùa là vườn tháp tổ với hơn 20 ngôi tháp cổ, nơi an nghỉ của các đời trụ trì.
Chùa Thập Tháp không chỉ là công trình tôn giáo, mà còn là nơi lưu giữ bản sắc của vùng đất cố đô Đồ Bàn xưa.
Mỗi năm, hàng ngàn phật tử và du khách đổ về chùa cổ Thập Tháp không chỉ để chiêm bái, cầu an, tìm kiếm sự thanh thản trong tâm hồn mà còn để hiểu thêm về lịch sử văn hóa của vùng đất.
Theo các tài liệu được ghi chép lại, chùa Thập Tháp bắt đầu được xây dựng từ năm 1677. Thiền sư Nguyên Thiều dừng chân tại vùng đất Quy Ninh, thấy 10 ngôi tháp Chăm cổ kính trên gò đất cao đã sụp đổ thành tàn tích. Ngài tận dụng những viên gạch, tảng đá sót lại để dựng nên ngôi chùa.
Đến năm 1683, dưới niên hiệu Chánh Hòa của triều Lê, công trình hoàn thành và được đặt tên là “Thập Tháp Di Đà tự”. Sau đó, chúa Nguyễn Phúc Tần ban sắc phong “Sắc tứ Thập Tháp Di Đà tự", là một trong những quốc tự đầu tiên ở Đàng Trong, đặt nền móng cho sự phát triển của đạo Phật tại miền Trung suốt nhiều thế kỷ.
Gần 350 năm, chùa Thập Tháp bình yên, cổ kính trở thành "linh hồn" văn hóa của vùng "đất võ trời văn".
