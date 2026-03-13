Ngàn người đi bộ hơn 600 bậc thang chiêm bái tượng phật khổng lồ ở Gia Lai

Theo ghi chép lại của Trưởng lão Hoà thượng Thích Đỗng Quán, chùa Ông Núi gắn liền với Thiền sư Lê Ban (còn gọi là Mộc y Sơn ông) đến núi Bà tu hành và hái thuốc chữa bệnh cứu người vào đầu thế kỷ XVIII. Ban đầu là một am nhỏ được xây dựng vào năm 1702, sau được chúa Nguyễn Phúc Chu tôn tạo và phát triển thành ngôi chùa lớn, tính đến nay đã hơn 320 năm tuổi.