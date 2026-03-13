Ngàn người đi bộ hơn 600 bậc thang chiêm bái tượng phật khổng lồ ở Gia Lai

Trang chủ
Toàn cảnh chùa Ông Núi, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai
Chùa Ông Núi (Linh Phong Thiền Tự) tọa lạc trên đỉnh Chóp Vung tại xã Cát Tiến, là một trong những ngôi chùa cổ kính và nổi tiếng tại tỉnh Gia Lai. Hằng năm, lễ giỗ được tổ chức vào ngày 24 – 25 tháng Giêng (Âm lịch) thu hút hàng nghìn Phật tử, người dân địa phương và du khách mọi miền đến dâng hương, lễ Phật và tham gia lễ hội.
"Về chùa Ông Núi ăn giỗ" từ lâu là một nét văn hóa truyền thống của người dân Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) và khách thập phương mỗi dịp đầu năm.
Ghi nhận 2 ngày qua tại chùa Ông Núi, hàng nghìn người dân địa phương và du khách từ phương xa đổ về, nối nhau đi qua các bậc thang đá để dâng hương cầu an cho gia đình một năm mới bình an, vạn sự như ý và sức khỏe dồi dào.
Đến với lễ hội năm nay, ngoài việc vào chùa thắp hương khấn Phật cầu nguyện cho một năm an lành, hạnh phúc, thịnh vượng, du khách còn mãn nhãn với quần thể tâm linh Phật pháp Linh Phong.
Từ trong chánh điện chùa ra đến ngoài sân, mọi khoảng trống trong khuôn viên chùa Ông Núi đều phủ kín người dưới nắng gắt.
Cảnh tượng biển người chen lấn nhau đến đây để chiêm bái, việc giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường và duy trì sự tôn nghiêm của chốn thiền môn để chùa Ông Núi là nhiệm vụ hàng đầu của chính quyền địa phương và Ban quản lý chùa.
Ngoài tham quan quần thể tâm linh Phật pháp Linh Phong, dòng người nối nhau lên núi chiêm ngưỡng tượng Phật Thích Ca lưng tựa vào núi, mặt quay ra biển.
"Ngoài việc cầu bình an, sức khỏe cho gia đình, đứng trên cao giữa không gian lộng gió, nghe tiếng chuông chùa hòa cùng tiếng sóng biển từ xa xăm vọng lại, tôi và những người trong gia đình thấy lòng nhẹ đi, mọi muộn phiền, oán hận, sân si cũng được rủ bỏ", anh Trần Thái Duy, phường An Nhơn (Gia Lai) chia sẻ.
Chùa Ông Núi là quần thể gồm 6 hạng mục chính trên tổng diện tích hơn 63 ha: Quảng trường Pháp Luân; Đường Hành lễ; Tượng đài Đức Thế Tôn Thích Ca Mầu Ni Phật; Vườn tượng phật; Chùa Linh Phong - Hang Tổ và Khu di tích lịch sử huyện ủy An Nhơn.
Tượng phật ngồi "Tựa sơn vọng hải" là công trình trọng điểm của quần thể, để đến chiêm bái tượng Phật ngồi khổng lồ phải đi bộ hơn 600 bậc thang được xây đúc bằng đá, xi măng trải dài từ chân núi Bà.
Tượng Thích Ca Mâu Ni Phật (hay còn gọi là tượng Phật ngồi) có chiều cao 69m, nếu tính cả bệ tượng và đài sen dưới chân tượng thì chiều cao của công trình là 108m, tọa lạc ở độ cao 129m so với mực nước biển. Toàn bộ quá trình xây dựng đều được đúc bê tông cốt thép với gần 7.600 mảnh ghép ngay tại chỗ.
Dưới chân tượng là Trung tâm thuyết pháp Phật giáo và hành lang La Hán, thư viện Phật giáo, bảo tàng Xá Lợi Phật, nơi mọi người đến đây để hành lễ, chiêm bái. Tại đây có 1.438 tượng Phật được xếp xung quanh tường.
Nằm ngay bên cạnh tượng Phật ngồi, giữa lưng chừng núi Chóp Vung là khuôn viên chùa chính Ông Núi (chùa Linh Phong) hơn 300 tuổi mang đậm nét rêu phong, tĩnh lặng và mát rượi với kiến trúc cổ độc đáo và các tán cây cổ thụ xung quanh.
Những điện thờ được thiết kế khang trang với mái ngói đỏ au cong vút nhấp nhô, điểm xuyết thêm các hình thù rồng bay trên những hàng cột thẳng tắp bên hiên chùa và lối đi.
Khu vực chánh điện được xây dựng mang đậm nét kiến trúc Phật giáo truyền thống: mái cong vút, các cột gỗ và hệ thống hoành phi, câu đối được họa tiết chạm trổ tinh xảo, sơn son thếp vàng...
Theo ghi chép lại của Trưởng lão Hoà thượng Thích Đỗng Quán, chùa Ông Núi gắn liền với Thiền sư Lê Ban (còn gọi là Mộc y Sơn ông) đến núi Bà tu hành và hái thuốc chữa bệnh cứu người vào đầu thế kỷ XVIII. Ban đầu là một am nhỏ được xây dựng vào năm 1702, sau được chúa Nguyễn Phúc Chu tôn tạo và phát triển thành ngôi chùa lớn, tính đến nay đã hơn 320 năm tuổi.
Phía sau chùa là Hang Tổ – nơi ngày xưa cụ Lê Ban từng tu luyện. Hang đá vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ với các vách đá tự nhiên và suối nước chảy qua, là nơi du khách thường dừng chân thắp nén nhang thành kính dâng lên vị sư tổ khai sơn chùa.
Ngày 24 và 25 tháng Giêng âm lịch hằng năm, ngoài là ngày hội chùa Ông Núi, cũng là ngày giỗ của Hòa thượng Thích Trừng Tịnh – người có sự đóng góp to lớn cho sự phát triển của chùa.
Linh Phong thiền tự đối với lữ khách là địa điểm tham quan nổi tiếng, nhưng đối với người dân xứ nẫu là chốn tâm linh tôn kính lâu đời, nơi họ gửi gắm niềm tin về cuộc sống bình an
