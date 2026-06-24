Khởi tố kẻ giả danh nhà báo, chặn xe đe doạ cưỡng đoạt tiền

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Như Mạnh (SN 1978, trú tại khu 3, xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, do không có nghề nghiệp ổn định, trong khi đang nợ nần và cần tiền chi tiêu cá nhân, Nguyễn Như Mạnh nảy sinh ý định giả danh nhà báo để tiếp cận các khu vực đang diễn ra hoạt động san lấp, vận chuyển đất, gây sức ép đối với những người đang thi công nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi, Mạnh đặt mua trên mạng xã hội Facebook một thẻ hội viên nhà báo giả mang tên và ảnh của mình với giá 1,5 triệu đồng, sau đó sử dụng thẻ này để tự giới thiệu là nhà báo khi tiếp xúc với người dân.

Nguyễn Như Mạnh tại hiện trường nơi cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 12/10, Nguyễn Như Mạnh lái ô tô biển kiểm soát 28A-236.04 đến khu vực san lấp đất thuộc xóm Bãi Khoai, xã Dũng Tiến, Phú Thọ. Tại đây, Mạnh cho xe chặn lối ra vào của các phương tiện vận chuyển đất, yêu cầu dừng hoạt động thi công và xuất trình thẻ hội viên nhà báo giả để tạo lòng tin. Mạnh đe dọa sẽ phản ánh, tố cáo hoạt động san lấp đất đến cơ quan chức năng nếu không được “tạo điều kiện”.

Lo ngại ảnh hưởng đến công việc, anh Q.A.T. (trú tại xóm Bãi Khoai, xã Dũng Tiến) đã đưa cho Mạnh 2 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Mạnh rời khỏi hiện trường.

Tiếp tục thực hiện thủ đoạn trên, khoảng 15h ngày 13/6, Mạnh lái ô tô đến khu vực xóm Mý Đông, xã Dũng Tiến, nơi ông B.T.Đ. đang thuê máy xúc và xe ô tô vận chuyển đất để san lấp mặt bằng phục vụ xây dựng nhà ở. Mạnh sử dụng xe ô tô chặn đường, cản trở hoạt động của các phương tiện vận chuyển đất và yêu cầu dừng việc thi công.

Do trước đó được anh Q.A.T. kể lại việc Mạnh từng tự xưng là nhà báo, đe dọa phản ánh hoạt động san lấp đất để nhận tiền nên ông B.T.Đ lo sợ bị gây khó khăn, ảnh hưởng đến công việc. Trong quá trình trao đổi, ông B.T.Đ. đã đưa cho Mạnh số tiền 2 triệu đồng để được tiếp tục thi công.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của những người liên quan, Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Như Mạnh đã nhiều lần sử dụng thủ đoạn giả danh nhà báo, lợi dụng tâm lý lo ngại bị phản ánh, xử lý của người dân để uy hiếp tinh thần, buộc các bị hại phải đưa tiền cho mình.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thông báo những cá nhân, tổ chức từng là bị hại hoặc có thông tin liên quan hành vi của Nguyễn Như Mạnh với thủ đoạn nêu trên, đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ (qua Điều tra viên Nguyễn Đức Cao, số điện thoại 0916.432.299) để được hướng dẫn, giải quyết.