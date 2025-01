Khởi tố trưởng, phó ban và phóng viên một tờ báo tội cưỡng đoạt tài sản

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đang điều tra vụ án Cưỡng đoạt tài sản liên quan một số cán bộ, phóng viên Ban Thời sự nội chính của Báo Giao thông.

Ngày 25/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 bị can về tội Cưỡng đoạt tài sản gồm: Nguyễn Thị An Na (SN 1977, Trưởng Ban Thời sự nội chính); Phạm Việt Hòa (SN 1980, Phó trưởng Ban Thời sự nội chính) và Trần Văn Kim (SN 1975, trú tại thôn Hợp Phố, xã Nam Phú, Tiền Hải, Thái Bình).

Theo kết quả điều tra, Trần Văn Kim là phóng viên thuộc Ban Thời sự nội chính Báo Giao thông phụ trách đưa tin về các lĩnh vực giao thông, xây dựng...

Trần Văn Kim đến tỉnh Nam Định, thu thập tài liệu về sai phạm của một số doanh nghiệp trong việc khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản (cát). Sau đó, Kim gây sức ép với các doanh nghiệp vi phạm, dọa viết bài báo phản ánh rồi ép doanh nghiệp phải ký “Hợp đồng thông tin tuyên truyền, quảng cáo” với giá từ 30 đến 50 triệu đồng để bỏ qua sai phạm và không đăng bài viết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ, đồng thời mở rộng điều tra vụ án để xử lý.

Công an tỉnh Nam Định đề nghị những đơn vị, cá nhân là nạn nhân hoặc có thông tin, chứng cứ về hành vi vi phạm pháp luật của Trần Văn Kim và đồng phạm, liên hệ tới Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nam Định (địa chỉ 117 Quốc lộ 10, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định), số điện thoại 069.274.1758 để phối hợp điều tra.