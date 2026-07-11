Khởi tố 9 người trong đường dây phát lậu bóng đá, giao dịch cá độ 850 tỷ đồng

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra về các tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Nhóm này bị cáo buộc vận hành các website phát sóng trái phép các trận bóng đá, đồng thời tổ chức cá độ.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, việc điều tra được triển khai theo chỉ đạo của Bộ Công an về cao điểm đấu tranh với các hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ và tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm người thường xuyên sử dụng các website để phát sóng trái phép các trận đấu bóng đá quốc tế, đồng thời tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ với quy mô lớn.

Ngày 26/6, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đồng loạt triển khai chuyên án tại nhiều địa phương, gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Lào Cai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Tây Ninh và Phú Thọ.

Nhóm người liên quan trong đường dây cá độ bóng đá 850 tỷ đồng tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng triệu tập, làm việc với 20 người có liên quan; thu giữ 25 điện thoại di động, 20 máy tính cùng màn hình các loại và 30 triệu đồng tiền mặt.

Đồng thời, cơ quan điều tra tạm dừng giao dịch 28 tài khoản ngân hàng, số dư được phong tỏa khoảng 7,5 tỷ đồng.

Bước đầu, các bị can khai nhận đã tổ chức hoạt động từ tháng 6/2025 cho đến khi bị phát hiện. Công an xác định tổng số tiền giao dịch phục vụ việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong đường dây này lên tới khoảng 850 tỷ đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về các tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.