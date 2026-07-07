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Xuất bản ngày 07/07/2026 08:55 PM
Xuất bản ngày 07/07/2026 08:55 PM

Khởi tố 10 người trong đường dây cá độ bóng đá giao dịch 1,3 tỷ đồng mỗi ngày

Tuấn sử dụng ứng dụng Telegram để nhận tài khoản cá độ bóng đá có giao dịch khoảng 1,3 tỷ đồng mỗi ngày, sau đó chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp dưới để đánh bạc.

Ngày 7/7, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can để điều tra về các hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” trên không gian mạng.

Các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Ảnh: CACC

Các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Ảnh: CACC

Trước đó, Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá thành công chuyên án 176B, bắt giữ 10 người, gồm: Trần Văn Tuấn (SN 1987), Trần Quý Phái (SN 1991), Phạm Quang Tuyến (SN 1978, cùng trú xã Kim Sơn); Bùi Văn Dũng (SN 1986), Trần Thị Hằng (SN 1963), Nguyễn Văn Nhân (SN 1982), Nguyễn Văn Tới (SN 1979), Đỗ Mạnh Hùng (SN 1990), Vũ Văn Quang (SN 1980, cùng trú xã Khánh Hội) và Bùi Văn Đức (SN 1996, trú xã Chất Bình, tỉnh Ninh Bình).

Theo cơ quan điều tra, Trần Văn Tuấn sử dụng ứng dụng Telegram để nhận tài khoản cá độ bóng đá cấp Master với hạn mức giao dịch khoảng 1,3 tỷ đồng mỗi ngày, đồng thời nhận tài khoản ghi số lô, số đề trên các trang web đánh bạc.

Sau đó, Tuấn chia tài khoản này thành nhiều tài khoản cấp Agent, giao cho Bùi Văn Đức và một số người khác tổ chức cho người chơi cá độ bóng đá.

Ngoài ra, Tuấn còn nhận bảng số lô, số đề từ Nhân, Tuyến, Dũng và Phái, tổng hợp rồi chuyển lên các trang web đánh bạc để hưởng tiền hoa hồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 5 đến ngày 17/6/2026, đường dây này đã giao dịch hơn 200 tỷ đồng phục vụ hoạt động đánh bạc.

Link: https://vietnamnet.vn/khoi-to-10-nguoi-trong-duong-day-ca-do-bong-da-giao-dich-1-3-ty-dong-moi-ngay-2533458.html

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