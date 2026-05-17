Khởi tố 4 thanh niên ném 'bom xăng' vào nhà dân lúc nửa đêm

Nhóm người ném 'bom xăng' vào nhà dân giữa đêm ở Đồng Nai.

Tối 17/5, Công an TP Đồng Nai thông tin, Công an phường Trị An phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 3 và chính quyền địa phương tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 thanh niên để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Các bị can gồm Nguyễn Thành Đạt (20 tuổi), Lê Thòng Ngọc Hưng (19 tuổi), Võ Tuấn Anh (18 tuổi) và Võ Trung Kiên (20 tuổi), cùng trú tại TP Đồng Nai. Võ Trung Kiên bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, 3 bị can còn lại bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Trong 4 bị can, có 4 người bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra. (Ảnh: Công an TP Đồng Nai)

Trước đó, Công an phường Trị An tiếp nhận đơn tố cáo của anh T.V.K. (26 tuổi, trú khu phố Vĩnh An 5) về việc gia đình bị một nhóm thanh niên dùng “bom xăng” tấn công trong đêm, gây hư hỏng tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đồng Nai, lực lượng Công an phường Trị An khám nghiệm hiện trường, truy xét và xác định nhóm người liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do mâu thuẫn cá nhân với anh K., Nguyễn Thành Đạt đã rủ Lê Thòng Ngọc Hưng, Võ Tuấn Anh và Võ Trung Kiên mang theo nhiều chai bia chứa xăng đến nhà nạn nhân để trả thù.

Khoảng 23h ngày 13/4, nhóm này châm lửa rồi ném nhiều chai chứa xăng vào sân nhà anh K., làm toàn bộ kính cửa chính bị vỡ và một xe máy hư hỏng nặng.

Công an phường Trị An đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc trên.