Bắt nghi phạm ném ‘bom xăng’, đâm người trọng thương

Ngày 7/5, Công an phường Gia Định, TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM củng cố hồ sơ xử lý đối tượng ném “bom xăng” và dùng dao đâm người trên địa bàn.

Đối tượng bị bắt là Nguyễn Hải Trung (SN 1990, sống lang thang). Nạn nhân là ông T.V.N. (SN 1969) và bà N.T.L (SN 1981, cùng ngụ phường Gia Định).

Theo thông tin ban đầu, tối 4/5, tại con hẻm trên đường Điện Biên Phủ, phường Gia Định, người dân nghe tiếng la lớn. Sau đó họ phát hiện 1 thanh niên tháo chạy ra bên ngoài.

Nghi phạm Nguyễn Hải Trung thời điểm bị khống chế.

Vào bên trong kiểm tra thì người dân phát hiện ông N. bị thương do dao đâm. Ngoài ra, bà L. cũng bị bỏng ở chân. Cả 2 nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Nhận tin báo, Công an phường Gia Định đã huy động lực lượng có mặt tại hiện trường ghi lời các nhân chứng, đồng thời trích xuất camera an ninh để điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Thông qua hình ảnh từ camera ghi nhận, thời điểm trên, có 1 đối tượng chạy đến con hẻm trên. Người này cầm theo hung khí và “bom xăng” tự chế (chai thủy tinh, chứa xăng).

Con hẻm dẫn vào hiện trường vụ việc.

Khi đến nơi ông N. và bà L. đang đứng tại con hẻm, đối tượng châm lửa rồi ném “bom xăng” khiến bà L. bị bỏng. Sau đó, đối tượng cầm dao tấn công khiến ông N. bị thương, sau khi gây án, đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ 1 giờ sau khi đối tượng gây án, Công an phường Gia Định đã xác định Trung là người gây án nên đã tổ chức khống chế, bắt giữ đối tượng.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Gia Định tiếp tục điều tra, làm rõ.