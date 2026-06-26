Khởi tố 14 thanh thiếu niên mang hung khí, lạng lách gây tai nạn ở Huế

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can và bắt tạm giam 2 người liên quan đến hành vi mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố. Nhóm “quái xế” này còn gây tai nạn giao thông khiến một người dân đang lưu thông trên đường bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Theo cơ quan công an, trước đó, khoảng 2h ngày 23/6, Tổ 1311 Công an TP Huế tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực phía Nam cầu Phú Xuân (phường Thuận Hóa, TP Huế) giữa xe máy mang biển kiểm soát 75A-xxxxx do anh H. A (SN 1970, trú tại phường Phú Xuân, TP Huế) điều khiển và một xe máy Honda Wave không gắn biển số do hai thanh niên điều khiển. Sau khi va chạm, nhóm người bỏ trốn khỏi hiện trường, anh H. A bị thương và được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Cán bộ Công an TP Huế đang tuyên đọc quyết định khởi tố đối với các bị can. (Ảnh: Phan Bé)

Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định thời điểm xảy ra vụ việc có một nhóm thanh thiếu niên đi trên nhiều xe máy, chạy tốc độ cao, mang theo hung khí và di chuyển thành đoàn trên các tuyến đường trung tâm thành phố. Trong đó, kẻ điều khiển xe Honda Wave tông vào xe của anh H. A gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Đến nay, lực lượng công an triệu tập, làm việc với 18 người liên quan, tất cả cùng trú tại TP Huế. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nhóm thanh thiếu niên do Nguyễn Tấn Anh Kiệt (SN 2009, trú phường Hóa Châu, TP Huế) và Nguyễn Văn Đức Thịnh (SN 2011, trú phường Phú Xuân, TP Huế) cầm đầu, bàn bạc, chuẩn bị xe máy, tháo biển số và mang theo nhiều hung khí như dao phóng lợn, mã tấu, vỏ chai bia... rồi tụ tập thành đoàn, chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, chiếm dụng lòng đường và mang hung khí di chuyển trên nhiều tuyến phố.

Riêng Nguyễn Gia Hào (SN 2009, trú phường Hóa Châu, TP Huế) được xác định là người điều khiển xe gây tai nạn cho anh H. A. Sau khi xảy ra va chạm, Hào bỏ mặc người bị nạn và rời khỏi hiện trường. Hành vi này có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can, trong đó, bắt tạm giam 2 bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 12 bị can còn lại. Đồng thời, đang tiếp tục truy xét những người còn lại và củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.