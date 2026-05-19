Khởi công mở rộng Quốc lộ 1A lên 16 làn xe hiện đại nhất Việt Nam

Ngày 19/5, UBND TP Hà Nội và Tập đoàn Vingroup phối hợp khởi công dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị - đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2027 với quy mô 16 làn xe hiện đại bậc nhất Việt Nam, mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới cho Thủ đô trong kỷ nguyên đô thị hóa và kết nối liên vùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng đến dự lễ khởi công.

Dự án trục không gian Quốc lộ 1A đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ có tổng chiều dài khoảng 36,3km, đi qua địa bàn 18 phường, xã của TP Hà Nội với tổng vốn đầu tư gần 162.000 tỷ đồng.

Điểm đầu tuyến kết nối với đường Vành đai 1 tại khu vực hầm Kim Liên, thuộc địa phận các phường Kim Liên và Bạch Mai; điểm cuối kết nối với nút giao Cầu Giẽ, thuộc xã Chuyên Mỹ.

Trục đường có quy mô mặt cắt ngang lên tới 90m, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe song hành hai bên, tốc độ thiết kế là 80km/h.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng vào năm 2027, hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của thành phố Hà Nội theo Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Bên cạnh việc mở rộng không gian và tăng tốc độ di chuyển, dự án sẽ góp phần phân bổ hợp lý lưu lượng giữa các tuyến vành đai và các khu vực trong thành phố, thuận lợi kết nối lõi trung tâm với các đại đô thị lớn và khu vực phía Nam Hà Nội, cũng như giữa Thủ đô với các tỉnh phía Nam và vùng duyên hải.

Dự án cũng góp phần chỉnh trang, tái thiết đô thị dọc tuyến Quốc lộ 1A và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các khu vực dự án đi qua.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án.

Để bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả vận hành lâu dài, dự án sẽ ứng dụng đồng bộ các công nghệ tiên tiến ngay từ giai đoạn chuẩn bị đến khai thác vận hành.

Công tác khảo sát được triển khai bằng công nghệ UAV và ảnh hàng không; thiết kế ứng dụng mô hình 3D hiện đại; thi công sử dụng vật liệu và thiết bị công nghệ mới. Toàn bộ quá trình xây dựng sẽ được chủ đầu tư giám sát thông qua hệ thống hình ảnh trực tuyến.

Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ được vận hành trên nền tảng giao thông thông minh với hệ thống SCADA, CCTV và các giải pháp quản lý hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trong quy hoạch phát triển quốc gia, trục Quốc lộ 1A - cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được xác định là hành lang kinh tế chủ đạo kết nối Hà Nội với khu vực phía Nam và vùng duyên hải, tập trung phát triển mạnh các ngành công nghiệp hỗ trợ, logistics và vận tải đa phương thức.

Đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ là phân kỳ đầu tiên trong tổng thể dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội do Vingroup đề xuất đầu tư theo phương thức PPP, loại hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).

Máy móc, thiết bị chuẩn bị cho lễ khởi công dự án.

Ở giai đoạn tiếp theo, thành phố Hà Nội và Tập đoàn Vingroup sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng từ nút giao đường Lê Duẩn - Điện Biên Phủ thuộc phường Ba Đình đến đường Đại Cồ Việt (Vành đai 1), nâng tổng chiều dài toàn tuyến lên khoảng 38,8km, kết nối trung tâm lịch sử của Thủ đô với cực tăng trưởng mới phía Nam thành phố.

Sau khi hoàn thiện mở rộng và chỉnh trang toàn tuyến, trục không gian Quốc lộ 1A đoạn đi qua Hà Nội sẽ góp phần nâng cao chất lượng mạng lưới giao thông đường bộ của Hà Nội, tăng cường khả năng kết nối liên vùng, điều hòa giao thông hợp lý tại cửa ngõ phía Nam.

Đồng thời, việc mở rộng tuyến Quốc lộ 1A cũng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, giảm chi phí logistics, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa và hình thành các không gian phát triển mới dọc tuyến, tạo động lực phát triển đột phá cho Hà Nội, xứng tầm một đô thị năng động, hiện đại và phát triển bền vững.