Khoảnh khắc va chạm kinh hoàng giữa xe tải và ô tô trên đường dẫn cao tốc

(VTC News) -

Xe tải và ô tô con va chạm kinh hoàng tại nút giao trên đường dẫn lên cao tốc Bắc - Nam

Ngày 16/6, ông Hoàng Trần Quốc Phú, Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc (TP Huế) cho biết, địa phương vừa xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe tải và ô tô con tại điểm giao nhau với đường dẫn cao tốc.

Theo báo cáo của Công an xã Hưng Lộc, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h45 ngày 15/6 tại Km5 tỉnh lộ 14B, đoạn qua thôn Xuân Sơn (xã Hưng Lộc)

Thời điểm trên, anh T.B.Q. (SN 1991, trú TP Huế) điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát 92C-086.xx lưu thông theo hướng Xuân Lộc - La Sơn.

Khi đến khu vực giao nhau với đường dẫn cao tốc, xe tải va chạm với ô tô con biển kiểm soát 30H-308.xx do ông A.X.Q. (SN 1975, trú TP Hà Nội) điều khiển theo hướng từ cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - Hòa Liên ra ngã ba La Sơn (xã Hưng Lộc).

Vụ va chạm khiến cả 2 phương tiện bị hư hỏng, may mắn không có thiệt hại về người.

Trước đó, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn (qua TP Huế) cũng xảy ra vụ lật xe tải làm tài xế mắc kẹt trong cabin.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h ngày 15/6, tài xế Nguyễn Nguyên Th. (SN 1993, trú xã Điện Bàn, TP Đà Nẵng) cầm lái ô tô tải mang biển kiểm soát 43H-021.69 hướng di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam theo hướng TP Đà Nẵng - TP Huế. Khi đến Km9 đoạn La Sơn - Tuý Loan qua xã Hưng Lộc (TP Huế) thì lao qua bên trái đường va chạm vào hộ lan làm xe bị lật, gây tai nạn làm anh Nguyễn Nguyên Th. bị mắc kẹt trong cabin.

Ngay sau khi nắm được thông tin vụ tai nạn, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH số 7 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Huế) cử 2 xe cứu hộ chuyên dụng và 11 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để triển khai các phương án cứu nạn, cứu hộ.

Đến 5h45 cùng ngày, tài xế được lực lượng cứu hộ ứng cứu, đưa ra khỏi cabin xe trong tình trạng bị thương ở chân trái để bàn giao cho lực lượng y tế cấp cứu.