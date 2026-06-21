Khoa học lý giải kỹ năng siêu việt của Messi: Chỉ cần 0,04 giây đánh lừa đối thủ

(VTC News) -

Lionel Messi là cầu thủ có kỹ năng qua người thuộc diện xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới. Điểm đặc biệt trong những pha đi bóng của siêu sao người Argentina là anh ưu tiên thực hiện động tác đơn giản để tối ưu tốc độ và tư thế xử lý bóng. Mới đây, các nhà khoa học tại Đại học Auburn (Mỹ) đã thực hiện nghiên cứu chi tiết nhằm giải mã bí mật đằng sau kỹ năng nổi tiếng này của siêu sao người Argentina.

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Auburn tập trung vào việc phân tích và bóc tách cơ chế sinh học trong các động tác đánh lừa đối phương của Messi. Để thực hiện nghiên cứu, Michael Zabala, giám đốc phòng thí nghiệm và phó giáo sư ngành kỹ thuật cơ khí của Đại học Auburn, đã chọn nữ cầu thủ Fizz Hutton làm người thử nghiệm. Hutton có chiều cao 1,70 m, tương đương với Messi, đồng thời đang theo học ngành vật lý trị liệu tại trường.

Điểm then chốt trong kỹ năng đi bóng siêu việt của Messi là thời điểm và tốc độ ra quyết định. (Ảnh: Reuters)

Hutton là người trực tiếp tái hiện các pha rê bóng của Messi trong môi trường nghiên cứu được kiểm soát chặt chẽ. Cô được gắn 79 điểm đánh dấu phản quang lên cơ thể, giúp hệ thống ghi lại chính xác từng chuyển động. Dữ liệu thu thập được cho phép các nhà nghiên cứu dựng mô hình 3D, theo dõi chi tiết sự thay đổi về tư thế, tốc độ và hướng di chuyển trong suốt quá trình rê bóng.

Bên cạnh đó, các cảm biến quán tính (IMU) cũng được gắn lên nhiều vị trí trên cơ thể. Những thiết bị này theo dõi hướng di chuyển, vị trí và chuyển động ba chiều theo thời gian thực mà không cần GPS. Nhờ vậy, các nhà nghiên cứu có thể xây dựng chính xác toàn bộ chuỗi chuyển động phía sau những pha rê bóng của Messi.

Nghiên cứu còn sử dụng một bệ đo lực được tích hợp dưới sàn phòng thí nghiệm để đo chính xác lực tác động của bàn chân khi tiếp xúc với mặt đất. Kết quả cho thấy khoảnh khắc quan trọng nhất xảy ra khi cầu thủ dồn lực vào chân trái và đổi hướng đột ngột, tạo ra lực lớn hơn gấp đôi trọng lượng cơ thể.

Kết quả nghiên cứu cho thấy khoảnh khắc quyết định trong một pha rê bóng của Messi chỉ kéo dài khoảng 40 mili giây, tương đương 0,04 giây. Theo nhóm nghiên cứu, động tác đánh lừa bắt đầu từ phần thân trên thay vì đôi chân như nhiều người vẫn nghĩ. Messi sử dụng thân trên để tạo cảm giác sẽ di chuyển theo một hướng nhất định, khiến hậu vệ phán đoán sai. Ngay sau đó, anh đặt chân trái xuống đất rồi đổi hướng đột ngột sang phía ngược lại.

Theo các nhà khoa học, điểm đặc biệt trong kỹ thuật rê bóng của Messi không nằm ở tốc độ tối đa hay sức mạnh vượt trội mà ở khả năng phối hợp hoàn hảo giữa thân người, chân trụ và thời điểm đổi hướng.

Những dữ liệu thu được cho thấy các chuyển động của Messi được thực hiện với độ chính xác gần như tuyệt đối. Đó là lý do ngay cả khi Messi đã thi đấu đỉnh cao 20 năm, những cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất thế giới vẫn thường xuyên bị đánh lừa trong các tình huống đối mặt với Messi.

Thậm chí, ngay cả khi ở tuổi 38 và không còn giữ được tốc độ, thể lực như thời đỉnh cao, Lionel Messi vẫn có thể qua người và đi bóng trong đoạn ngắn xuất sắc. Tại World Cup 2026, Messi vừa tạo nên một trong những màn trình diễn cá nhân xuất sắc nhất với 3 bàn thắng vào lưới Algeria giúp Argentina thắng 3-0.