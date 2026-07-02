Khi nào áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão số 1 trên Biển Đông?

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, lúc 7h hôm nay 2/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 240 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ nhanh khoảng 25km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 trên Biển Đông trong năm 2026. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Bão di chuyển chậm lại theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. (Nguồn: NCHMF)

Đến khoảng 7h ngày 4/7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10 và đổi hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần.

Tác động của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão số 1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Từ chiều 2/7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11-12, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Ngoài ra, dự báo tình hình mưa lớn trên đất liền nước ta, cơ quan khí tượng cho hay, ngày và đêm 2/7, Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 70mm. Trong đó, mưa tại Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ tập trung vào chiều tối và đêm.

Chiều và đêm 2/7, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to trên 90mm.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.