Bác sĩ Việt cứu nữ bệnh nhân Nga khỏi nguy cơ liệt vì khối u não khổng lồ

Thông tin từ Bệnh viện K cho biết, bệnh nhân E.L. (37 tuổi, quốc tịch Nga) nhập viện trong tình trạng đau đầu, mệt mỏi và yếu nửa người trái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng đi lại.

Kết quả chụp MRI phát hiện bệnh nhân có khối u não trán đỉnh phải kích thước 50x68x53 mm, gây chèn ép nghiêm trọng, đẩy lệch đường giữa não sang trái 10 mm.

Theo PGS.TS Nguyễn Đức Liên, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện K, đây là trường hợp cần can thiệp chuyên khoa khẩn cấp do khối u lớn gây phù não, tăng áp lực nội sọ và nguy cơ tụt kẹt não.

“Khối u nằm ở vùng trán đỉnh phải khiến người bệnh yếu nửa người trái, gần như không thể đi lại. Qua thăm khám toàn diện, chúng tôi xác định khối u vú trước đó của bệnh nhân đã được điều trị ổn định, không có dấu hiệu tái phát, tổn thương não được đánh giá là bệnh lý tại não”, bác sĩ cho biết.

Để điều trị, ê-kíp khoa Ngoại thần kinh thực hiện phẫu thuật vi phẫu kết hợp hệ thống định vị thần kinh trong mổ nhằm lấy trọn khối u, đồng thời bảo tồn mạch máu và vùng não chức năng liên quan đến vận động.

Ca mổ diễn ra thành công sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và phẫu tích tỉ mỉ. Các bác sĩ lấy toàn bộ khối u, bảo vệ được vùng vỏ não chức năng và vùng vận động.

Hiện sau 7 ngày phẫu thuật, bệnh nhân phục hồi tốt, vết mổ ổn định, chức năng vận động nửa người trái cải thiện trên 90% và đã có thể tự đi lại.

PGS.TS Nguyễn Đức Liên cho biết thành công của ca phẫu thuật không chỉ mang lại hy vọng cho bệnh nhân mà còn cho thấy người bệnh hoàn toàn có thể yên tâm điều trị các bệnh lý thần kinh phức tạp ngay tại Việt Nam.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân cần đi khám sớm nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu dữ dội, nôn ói, yếu liệt tay chân, co giật hoặc giảm thị lực để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Theo bác sĩ, phát hiện sớm là yếu tố quan trọng giúp nâng cao khả năng phục hồi.