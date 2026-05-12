Y học hạt nhân mở thêm cơ hội điều trị hiệu quả bệnh nhân ung thư gan

Ung thư gan – gánh nặng lớn của y tế Việt Nam và bài toán điều trị nhiều thách thức

Ung thư gan là một trong những bệnh ung thư nguy hiểm nhất tại Việt Nam. Theo Globocan 2022, mỗi năm nước ta ghi nhận hơn 24.000 ca mắc mới và hơn 23.000 ca tử vong do ung thư gan, nằm trong nhóm bệnh ung thư có tỷ lệ tử vong cao hàng đầu. Điều đáng lo ngại là phần lớn bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn muộn, giảm đáng kể cơ hội sống cho người bệnh.

PGS.TS.BS Phạm Văn Thái – Phó Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân & Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai tại Hội thảo.

Trong nhiều năm qua, điều trị ung thư gan chủ yếu dựa trên các phương pháp như: Phẫu thuật cắt gan hoặc ghép gan, đốt sóng cao tần (RFA), vi sóng (MWA), nút mạch hóa chất (TACE), hóa trị, điều trị đích hoặc miễn dịch.

Tuy nhiên, không phải bệnh nhân nào cũng còn khả năng phẫu thuật hoặc đáp ứng với các phương pháp điều trị truyền thống. Đặc biệt với những trường hợp nặng như khối u lớn, tái phát nhiều lần, có huyết khối tĩnh mạch cửa hoặc thất bại sau TACE. Việc tìm kiếm thêm các phương pháp điều trị hiệu quả hơn luôn là nhu cầu cấp thiết trong thực hành lâm sàng.

Hạt vi cầu phóng xạ Y-90 - Bước tiến mới trong điều trị trúng đích ung thư gan

Trong bối cảnh các phương pháp điều trị truyền thống vẫn còn nhiều giới hạn ở bệnh nhân ung thư gan giai đoạn tiến triển, sự phát triển của Y học hạt nhân đang mở ra thêm những hướng tiếp cận điều trị chính xác và trúng đích hơn cho người bệnh.

Nổi bật trong số đó là SIRT (Selective Internal Radiation Therapy) – phương pháp điều trị bằng hạt vi cầu phóng xạ Y-90. Đây cũng là nội dung thu hút nhiều sự quan tâm tại Hội thảo khoa học “Y học hạt nhân chẩn đoán và điều trị trong kỷ nguyên y học chính xác” do Bệnh viện Đại học Phenikaa tổ chức ngày 09/05/2026 tại Hà Nội thông qua phần báo cáo chuyên đề của PGS.TS.BS Phạm Văn Thái – Trưởng bộ môn Y học hạt nhân Đại học Y Hà Nội, Phó Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân & Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai.

PGS.TS.BS Phạm Văn Thái nêu rõ những lợi ích của Hạt vi cầu phóng xạ Y-90 trong điều trị ung thư gan.

Khác với xạ trị truyền thống chiếu tia từ bên ngoài cơ thể, Y-90 sử dụng các vi cầu siêu nhỏ chứa đồng vị phóng xạ được đưa trực tiếp vào động mạch nuôi khối u gan thông qua can thiệp mạch. Khi đi vào khối u, các hạt vi cầu phát ra tia beta với tầm tác động rất ngắn, giúp tập trung liều xạ rất cao ngay tại vị trí tổn thương nhưng hạn chế ảnh hưởng đến phần gan lành xung quanh.

Hiểu một cách đơn giản, thay vì tác động trên diện rộng như nhiều phương pháp truyền thống, Y-90 cho phép “đưa bức xạ đi thẳng vào khối u”. Theo các chuyên gia, ưu điểm lớn của Y-90 nằm ở khả năng điều trị trúng đích và cá thể hóa rất cao.

Trước khi thực hiện, bệnh nhân sẽ được đánh giá chi tiết: các mạch máu nuôi khối u, tỷ lệ shunt gan – phổi, thể tích gan lành, kích thước khối u, khả năng hấp thu phóng xạ… Từ đó, bác sĩ xây dựng liều điều trị nhằm tối ưu hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho phần gan lành. Đây cũng chính là tinh thần cốt lõi của “y học chính xác” – nơi mỗi quyết định điều trị được “đo ni đóng giày” dựa trên đặc điểm cụ thể của từng người bệnh.

Tăng cơ hội điều trị cho bệnh nhân ung thư nhờ các kỹ thuật Y học hạt nhân hiện đại

Bên cạnh những cập nhật chuyên sâu về điều trị ung thư gan, trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia cũng chia sẻ nhiều xu hướng mới của Y học hạt nhân trong chẩn đoán và điều trị ung thư như PET/CT thế hệ mới trong phát hiện sớm ung thư; Lu-177 PSMA trong điều trị ung thư tiền liệt tuyến; 68Ga-PSMA trong chẩn đoán phân tử hay Sm-153 trong điều trị giảm đau do di căn xương.

Hội thảo chia sẻ nhiều xu hướng mới của Y học hạt nhân trong chẩn đoán và điều trị ung thư.

Thông qua hội thảo, Bệnh viện Đại học Phenikaa tiếp tục khẳng định định hướng phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực ung bướu và Y học hạt nhân, đồng thời thúc đẩy ứng dụng các thành tựu của y học chính xác vào thực hành lâm sàng tại Việt Nam.

