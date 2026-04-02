Khách TP.HCM nườm nượp mua xe điện, sẵn sàng cọc trước giữ chỗ vì đại lý hết xe

Anh Ngọc Hải (phường Thủ Đức, TP.HCM) cho biết vừa nhận được xe máy điện sau gần một tháng đặt hàng và cọc trước 30% giá trị. Đại lý bán xe cũng thừa nhận, đây là lần đầu phải nhận cọc và để khách chờ lâu mới có xe.

Gần một tháng qua, nhiều cửa hàng, đại lý xe máy điện tại TP.HCM luôn đông khách đến tham khảo, mua sắm. Tuy nhiên, khác với trước đây có thể nhận xe ngay, hiện khách buộc phải đặt cọc và chờ đến cuối tháng 4 hoặc sang tháng 5 mới được giao, tùy từng mẫu.

Tại các cửa hàng xe máy điện, đông đảo khách tìm hiểu, chốt cọc mua xe.

Khảo sát tại các tuyến đường tập trung nhiều cửa hàng xe máy điện như Nguyễn Tri Phương (phường An Đông), Võ Thị Sáu (phường Xuân Hòa), những ngày này luôn tấp nập khách ra vào từ sáng đến chiều. Nhiều tài xế xe công nghệ cũng tranh thủ đến xem, chọn mua. Tại khu vực trưng bày, không ít xe đã được dán bảng “đã bán”, chờ giao cho khách.

Nhân viên một cửa hàng cho biết, từ tháng 3, lượng khách đến tìm hiểu và mua xe tăng mạnh, đặc biệt trong bối cảnh giá xăng dầu biến động do ảnh hưởng của xung đột Trung Đông.

Đáng chú ý, không như trước đây khách nhờ tư vấn, mất nhiều thời gian chọn lựa, hiện nhiều người đến và mạnh dạn chốt mua. Song chỉ có một số ít dòng xe có sẵn, hầu hết các mẫu đẹp, được ưa chuộng khách phải đặt cọc và chờ nhận xe trong vòng 1 tháng.

Các mẫu xe điện hiện khá đa dạng với nhiều mức giá đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách mua.

Anh Quốc Đạt, tài xế chạy xe công nghệ, cho biết giá xăng tăng quá cao nên anh đang muốn đổi sang xe điện để giảm bớt chi phí. Anh dự định đổi sang xe Vinfast Vento vì dòng xe này không chỉ thời trang mà pin cũng có thể di chuyển được quãng đường 110 km, phù hợp cho việc di chuyển liên tục.

Tuy nhiên, dòng xe này giá khá cao, gần 50 triệu đồng nếu áp dụng đổi xe cũ, nên anh vẫn cân nhắc, mong muốn chờ các chính sách hỗ trợ của Thành phố về chuyển đổi xe công nghệ đã thảo luận nhiều tháng trước.

Tại một cửa hàng xe điện lớn trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Tăng Nhơn Phú), nhân viên cho biết với các mẫu xe đang "hot", khách sẽ đặt cọc đầu tháng 4 và phải chờ đến tháng 5 mới nhận xe. Tuy nhiên, thời gian cụ thể thì cửa hàng chưa thể chốt vì còn phụ thuộc vào nhu cầu khách đặt trước và lượng xe cửa hàng được phân phối.

Cũng theo thông tin từ các nhân viên cửa hàng, nếu mua 1-2 tháng trước, khách chỉ cần đợi 5-7 ngày là nhận được xe, nhưng hiện nay cửa hàng phải chốt hẹn khoảng 2 tháng với các mẫu xe mới, do sức mua tăng cao.

Hình ảnh quen thuộc tại các cửa hàng xe máy điện hiện nay là nhiều mẫu xe đẹp, được ưa chuộng được dán bảng “đã có chủ”.

Dù nhu cầu lớn nhưng khảo sát tại các điểm bán xe điện thời điểm này không có hiện tượng lợi dụng đẩy giá. Nhiều hãng cũng đang triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá, hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ khi mua xe mới. Khách hàng cũng sẽ được miễn phí sạc tại hệ thống trạm sạc của doanh nghiệp.

Các loại xe điện được chọn mua nhiều nhất thời điểm này nằm trong tầm giá 28-35 triệu đồng (đã gồm chi phí biển số). Đây cũng là nhóm phải đặt hàng trước và nhận giấy hẹn nhận xe sau.

Một số dòng xe thời trang, có giá cao trên dưới 50 triệu đồng cũng được nhóm khách hàng nam là nhân viên văn phòng chọn lựa.

Trả lời Báo điện tử VTC News về kế hoạch sản xuất, cung ứng xe ra thị trường trước nhu cầu xe điện tăng cao khi 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM triển khai chuyển đổi giao thông xanh, đại diện VinFast cho biết nhà máy sản xuất xe máy điện của hãng tại Hải Phòng hiện có công suất 500.000 xe/năm, và có thể được nâng lên 1 triệu xe/năm tùy nhu cầu của thị trường.

Không như trước đây việc mua xe điện còn nhiều phân vân, hiện khách rất mạnh dạn chốt mua.

Về sản phẩm, hiện hãng có hơn 10 mẫu xe máy điện nằm ở tất cả các phân khúc, từ xe cho học sinh đến xe cao cấp, với mức giá dao động từ 12 triệu đồng đến hơn 56 triệu đồng, đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của người dân.

Các dòng xe máy điện sử dụng pin LFP có mức độ an toàn cao hơn pin lithium thông thường, được trang bị các công nghệ chống quá dòng, chống rò điện, gần như không thể cháy nổ, đảm bảo an toàn tối đa cho khách hàng trong quá trình sử dụng.

Trong tài liệu đại hội cổ đông của Tập đoàn Vingroup vừa công, doanh nghiệp đặt tham vọng năm 2026, VinFast sẽ bàn giao khoảng 300.000 ô tô điện và hướng tới cột mốc 1 triệu xe máy được giao đến người tiêu dùng. Năm 2025, hãng xe điện lớn nhất Việt Nam này bán hơn 406.000 xe máy điện, trong đó riêng các phiên bản của mẫu xe điện Evo đạt hơn doanh số 250.000 xe. Trong năm 2025, nhà máy ô tô điện tại Hà Tĩnh, với công suất giai đoạn một dự kiến 200.000 xe/năm cũng đã khánh thành, đáp ứng nhu cầu của thị trường.