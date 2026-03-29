Công nghệ pin giúp xe máy điện sạc 10 phút đi gần 300 km

Xe máy điện đang trên đà phát triển mạnh mẽ, nhưng vẫn phải đối mặt với những thách thức lớn về thời gian sạc và không gian lắp đặt. Tuy nhiên, ngành công nghiệp xe máy có thể sắp bước vào một cuộc cách mạng nhờ công nghệ pin thể rắn làm mát bằng không khí.

Mới đây, Donut Lab, hãng công nghệ pin đến từ Phần Lan, đã hợp tác với Verge Motorcycles để thử nghiệm công nghệ pin thể rắn mới nhất trên mẫu xe máy điện Verge TS Pro, vừa được ra mắt vào đầu tháng 1.

Công nghệ pin thể rắn mới được thử nghiệm trên mẫu xe máy điện Verge TS Pro. (Ảnh: Carscoops)

Kết quả thử nghiệm cho thấy khối pin dung lượng 18 kWh có khả năng sạc từ 10% lên 70% chỉ trong hơn 9 phút, và đạt 80% chỉ sau 12 phút.

Thử nghiệm được thực hiện tại một trạm sạc công cộng công suất cao, với tốc độ sạc tối đa ghi nhận vượt mốc 100kW. Theo tính toán, chỉ với 10 phút sạc, xe máy điện TS Pro có thể di chuyển quãng đường lên tới 299 km.

Donut Lab khẳng định rằng công nghệ pin thể rắn mới cho tốc độ sạc nhanh gấp ba lần so với các thế hệ pin cũ.

Mặc dù tốc độ sạc 100kW có thể chưa ấn tượng khi so với các trạm sạc siêu nhanh 1.500kW của các thương hiệu ô tô điện Trung Quốc như BYD, Geely và Zeekr, nhưng điểm nổi bật của công nghệ này nằm ở hệ thống tản nhiệt.

Công nghệ pin mới giúp giảm trọng lượng và giải phóng không gian, yếu tố quan trọng trong thiết kế xe máy. (Ảnh: Verge)

Trong khi ô tô điện cần hệ thống làm mát bằng chất lỏng phức tạp để sạc nhanh mà không gây cháy nổ, khối pin thể rắn của Donut Lab trên Verge TS Pro chỉ sử dụng công nghệ làm mát bằng không khí. Điều này giúp giảm trọng lượng và giải phóng không gian, yếu tố quan trọng trong thiết kế xe máy.

Ông Ville Piippo, Giám đốc công nghệ của Donut Lab, cho biết: "Đây là bài kiểm tra đầu tiên chúng tôi công bố rộng rãi, chứng minh hiệu suất và hoạt động của nhiều cell pin trong môi trường thực tế. Mật độ năng lượng cao từ công nghệ pin thể rắn cho phép chúng tôi thiết kế linh hoạt và tạo ra hiệu suất vượt trội ngay cả trong những ứng dụng khắt khe như xe máy điện".

Trong thời gian tới, khi phần mềm của Verge Motorcycles được tối ưu hóa, tốc độ sạc dự kiến sẽ còn được rút ngắn hơn nữa. Với những bước tiến này, rào cản lớn nhất của xe máy điện đang dần được xóa bỏ, biến việc sạc điện trở nên nhanh chóng và tiện lợi không kém gì việc đổ xăng truyền thống.