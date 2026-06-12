Khách Tây chọn phẫu thuật cột sống tại Việt Nam, 1 ngày đã được xuất viện

(VTC News) -

Nam bệnh nhân 44 tuổi đang sinh sống tại Nha Trang đau lưng đột ngột lan xuống chân trái sau một tư thế vận động sai. Điều trị nội khoa và vật lý trị liệu nhưng triệu chứng không cải thiện, người bệnh đến khám tại Trung tâm Phẫu thuật Cột sống - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Kết quả thăm khám và chụp cộng hưởng từ cho thấy người bệnh bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng L4-L5 bên trái. Hình ảnh phim chụp mới ghi nhận khối thoát vị tiến triển lớn hơn, tương ứng với tình trạng đau tăng nhiều trên lâm sàng.

Sau 1 ngày phẫu thuật, người bệnh được làm thủ tục xuất viện, trở về nhà (Ảnh: BV Việt Đức)

Trên cơ sở đánh giá toàn diện về hình ảnh học, triệu chứng lâm sàng cũng như nhu cầu sớm quay trở lại công việc của người bệnh, PGS.TS Đinh Ngọc Sơn - Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Cột sống cùng ê-kíp chỉ định phẫu thuật nội soi cột sống.

Đây là kỹ thuật ít xâm lấn hiện đại với nhiều ưu điểm: bảo tồn tối đa cấu trúc giải phẫu cột sống, giảm đau sau mổ, hồi phục nhanh, người bệnh có thể vận động sớm, rút ngắn thời gian nằm viện, vết mổ nhỏ, tính thẩm mỹ cao và giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Chỉ sau khoảng 6 giờ, người bệnh hết hoàn toàn cảm giác đau tê chân và có thể tự đi lại nhẹ nhàng trong phòng. Sau 1 ngày, người bệnh được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định và tinh thần phấn khởi.

Theo PGS.TS Đinh Ngọc Sơn, những năm gần đây, số lượng người bệnh là người nước ngoài và Việt kiều đến Việt Nam điều trị các bệnh lý cột sống ngày càng gia tăng. Bên cạnh chất lượng chuyên môn và khả năng triển khai các kỹ thuật hiện đại, nhiều người bệnh đánh giá cao thời gian điều trị hợp lý, thủ tục thuận tiện và khả năng tiếp cận trực tiếp với các chuyên gia chuyên sâu.

Đặc biệt, chi phí điều trị tại Việt Nam hiện thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới, trong khi vẫn bảo đảm chất lượng chuyên môn và khả năng tiếp cận các kỹ thuật hiện đại. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp ngày càng nhiều người bệnh quốc tế lựa chọn Việt Nam để điều trị các bệnh lý cột sống.