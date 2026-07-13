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Xuất bản ngày 13/07/2026 02:00 PM
Cập nhật lúc 02:17 PM ngày 13/07/2026

Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 13/7/2026 - XSHCM 13/7

XSHCM 13/7, trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 13/7/2026, xổ số TP.HCM thứ Hai ngày 13/7/2026, xổ số Hồ Chí Minh 13/7.

Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 13/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHCM 13/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 13/7/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 13/7/2026 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Hai ngày 13/7/2026

Xem lại kết quả xổ số TP.HCM các kỳ quay thưởng trước

- XSHCM 11/7/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 11/7/2026 có giải đặc biệt là 333464 và các hạng giải khác như sau:

XSHCM 11/7, kết quả xổ số TP.HCM ngày 11/7/2026.

XSHCM 11/7, kết quả xổ số TP.HCM ngày 11/7/2026.

- XSHCM 6/7/2026

Kết quả xổ số do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh quay số mở thưởng ngày 6/7/2026 như sau:

XSHCM 6/7, kết quả xổ số TP.HCM ngày 6/7/2026.

XSHCM 6/7, kết quả xổ số TP.HCM ngày 6/7/2026.

- XSHCM 4/7/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 4/7/2026 có giải đặc biệt là 185542 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSHCM 4/7, kết quả xổ số TP.HCM ngày 4/7/2026.

XSHCM 4/7, kết quả xổ số TP.HCM ngày 4/7/2026.

- XSHCM 29/6/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 29/6/2026 có giải đặc biệt là 531137 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSHCM 29/6, kết quả xổ số TP.HCM ngày 29/6/2026.

XSHCM 29/6, kết quả xổ số TP.HCM ngày 29/6/2026.

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa và không sửa chữa

- Vé trúng có thời hạn đổi thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Nếu để quá hạn này, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé trúng có giá trị lĩnh thưởng một lần toàn bộ giá trị giải thưởng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ được lĩnh tổng giá trị của các giải trúng.

- Trường hợp người trúng số không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN do Công ty XSKT Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMN do Công ty XSKT Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMN do Công ty XSKT Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMN do Công ty XSKT Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN do Công ty XSKT Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN do Công ty XSKT Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMN do Công ty XSKT Kiên Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 13/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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