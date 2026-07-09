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Xuất bản ngày 09/07/2026 03:00 PM
Xuất bản ngày 09/07/2026 03:00 PM

Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 9/7/2026 - XSQB 9/7

(VTC News) - XSQB 9/7, trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 9/7/2026, xổ số Quảng Bình thứ Năm ngày 9/7/2026, KQXSQB 9/7.

Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 9/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQB 9/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQB 9/7/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 9/7/2026 - Xổ số Quảng Bình thứ Năm ngày 9/7/2026

Xem lại KQXSQB các kỳ trước

- XSQB 2/7/2026

Kết quả xổ số Quảng Bình ngày 2/7/2026 có giải đặc biệt là 702668 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSQB 2/7, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 2/7/2026.

XSQB 2/7, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 2/7/2026.

- XSQB 25/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình công bố kết quả xổ số ngày 25/6/2026 với giải đặc biệt là 318032 và các hạng giải khác như sau:

XSQB 25/6, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 25/6/2026.

XSQB 25/6, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 25/6/2026.

- XSQB 18/6/2026

Kết quả xổ số Quảng Bình ngày 18/6/2026 có giải đặc biệt là 256886 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSQB 18/6, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 18/6/2026.

XSQB 18/6, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 18/6/2026.

- XSQB 11/6/2026

Kết quả xổ số ngày 11/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình mở thưởng có giải đặc biệt là 362449 và các hạng giải khác như sau:

XSQB 11/6, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 11/6/2026.

XSQB 11/6, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 11/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSQB

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Bình gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng theo thứ tự của giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải sẽ nhận 6 triệu đồng, cho các vé trúng số ở hàng trăm ngàn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 gồm đài Phú Yên và Huế tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 gồm có đài Đắk Lắk và Quảng Nam thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 có đài Đà Nẵng, Khánh Hòa thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 có đài Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 gồm có đài Ninh Thuận, Gia Lai quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 có đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật có đài Huế, Kon Tum và Khánh Hòa tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 9/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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