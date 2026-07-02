Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 2/7/2026 - XSQB 2/7

Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay ngày 2/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQB 2/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQB 2/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 2/7/2026 - Xổ số Quảng Bình thứ Năm ngày 2/7/2026

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- XSQB 25/6/2026

Kết quả xổ số ngày 25/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình quay số mở thưởng có giải đặc biệt là 318032 và các hạng giải khác như sau:

XSQB 25/6, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 25/6/2026.

- XSQB 18/6/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình công bố kết quả xổ số ngày 18/6/2026 với giải đặc biệt là 256886 và các hạng giải khác như sau:

XSQB 18/6, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 18/6/2026.

- XSQB 11/6/2026

Kết quả xổ số Quảng Bình ngày 11/6/2026 có giải đặc biệt là 362449 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSQB 11/6, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 11/6/2026.

- XSQB 4/6/2026

Kết quả xổ số Quảng Bình ngày 4/6/2026 có giải đặc biệt là 528016 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSQB 4/6, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 4/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSQB

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Bình gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho các vé trúng 5 số cuối cùng theo đúng thứ tự hàng của giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải nhận 6 triệu đồng, dành cho các vé trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 gồm có đài Huế, Phú Yên tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 gồm có đài Đắk Lắk, Quảng Nam thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 gồm có đài Đà Nẵng và Khánh Hòa tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 gồm có đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 gồm có Gia Lai và Ninh Thuận thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 do đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 2/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.