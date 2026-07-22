  • logo
Xuất bản ngày 22/07/2026 12:00 PM
Cập nhật lúc 03:11 PM ngày 22/07/2026

Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 22/7/2026 - XSKH 22/7

(VTC News) - XSKH 22/7, trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 22/7/2026, xổ số Khánh Hòa thứ Tư ngày 22/7/2026, xổ số Khánh Hòa 22/7.

Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay ngày 22/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKH 22/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 22/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 22/7/2026 - Xổ số Khánh Hòa thứ Tư ngày 22/7/2026

Xem lại KQXSKH các kỳ trước

- XSKH 19/7/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng ngày 19/7/2026 với giải đặc biệt là 048363 và các hạng giải khác như sau:

XSKH 19/7, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 19/7/2026.

XSKH 19/7, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 19/7/2026.

- XSKH 15/7/2026

Kết quả xổ số Khánh Hòa 15/7/2026 có giải đặc biệt là 193826 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSKH 15/7, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 15/7/2026.

XSKH 15/7, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 15/7/2026.

- XSKH 12/7/2026

Kết quả xổ số ngày 12/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng như sau:

XSKH 12/7, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 12/7/2026.

XSKH 12/7, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 12/7/2026.

- XSKH 8/7/2026

Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 8/7/2026 có giải đặc biệt là 918917 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSKH 8/7, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 8/7/2026.

XSKH 8/7, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 8/7/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSKH

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Khánh Hòa gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, dành cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 gồm Công ty XSKT Phú Yên và Huế tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 gồm Công ty XSKT Quảng Nam, Đắk Lắk tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 gồm Công ty XSKT Khánh Hòa và Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 gồm Công ty XSKT Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 gồm Công ty XSKT Gia Lai và Ninh Thuận tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 gồm Công ty XSKT Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm Công ty XSKT Khánh Hòa, Huế và Kon Tum tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 22/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Giá vàng 9999 Doji hôm nay 22/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Giá vàng 9999 Doji hôm nay 22/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Giá cà phê hôm nay 22/7: Thế giới quay đầu giảm
Giá cà phê hôm nay 22/7: Thế giới quay đầu giảm
Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 22/7: Có nơi nắng nóng trên 35°C
Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 22/7: Có nơi nắng nóng trên 35°C
Thời tiết Hà Nội hôm nay 22/7: Ngày nắng nóng, chiều tối có thể mưa dông
Thời tiết Hà Nội hôm nay 22/7: Ngày nắng nóng, chiều tối có thể mưa dông
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm