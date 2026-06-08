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Xuất bản ngày 08/06/2026 03:28 PM
Xuất bản ngày 08/06/2026 03:28 PM

Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 8/6/2026 - XSTTH 8/6

XSTTH 8/6, trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 8/6/2026, xổ số Huế thứ Hai ngày 8/6/2026, KQXSTTH 8/6.

XSTTH 8/6. Kết quả xổ số Huế hôm nay 8/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSTTH 8/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 8/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 8/6/2026 - Xổ số Huế thứ Hai ngày 8/6/2026

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- XSTTH 1/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Huế công bố kết quả xổ số ngày 1/6/2026 với giải đặc biệt là 013428 và các hạng giải khác như sau:

XSTTH 1/6, kết quả xổ số Huế ngày 1/6/2026.

XSTTH 1/6, kết quả xổ số Huế ngày 1/6/2026.

- XSTTH 31/5/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Huế mở thưởng ngày 31/5/2026 như sau:

XSTTH 31/5, kết quả xổ số Huế ngày 31/5/2026.

XSTTH 31/5, kết quả xổ số Huế ngày 31/5/2026.

- XSTTH 25/5/2026

Kết quả xổ số Huế (XSTTH) ngày 25/5/2026 có giải đặc biệt là 410154 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTTH 25/5, kết quả xổ số Huế ngày 25/5/2026.

XSTTH 25/5, kết quả xổ số Huế ngày 25/5/2026.

- XSTTH 24/5/2026

Kết quả xổ số ngày 24/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Huế mở thưởng có giải đặc biệt là 032740 và các hạng giải khác như sau:

XSTTH 24/5, kết quả xổ số Huế ngày 24/5/2026.

XSTTH 24/5, kết quả xổ số Huế ngày 24/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 chữ số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 chữ số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 chữ số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 chữ số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 chữ số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 chữ số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 chữ số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 chữ số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 chữ số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi giải là 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Sai một số bất kỳ so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải nhận 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm có đài Phú Yên, Huế thực hiện quay thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm có đài Quảng Nam, Đắk Lắk thực hiện quay thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm có đài Đà Nẵng, Khánh Hòa thực hiện quay thưởng.

- XSMT thứ Năm gồm có đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định sẽ thực hiện quay thưởng.

- XSMT thứ Sáu gồm có đài Ninh Thuận và Gia Lai thực hiện quay thưởng.

- XSMT thứ Bảy gồm đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông thực hiện quay thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm đài Huế, Khánh Hòa và Kon Tum thực hiện quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Huế hôm nay 8/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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