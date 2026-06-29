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Xuất bản ngày 29/06/2026 02:00 PM
Xuất bản ngày 29/06/2026 02:00 PM

Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 29/6/2026 - Trực tiếp XSDT 29/6

XSDT 29/6, trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 29/6/2026, xổ số Đồng Tháp thứ Hai ngày 29/6/2026, xổ số Đồng Tháp 29/6.

Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 29/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDT 29/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDT 29/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 29/6/2026 - Xổ số Đồng Tháp thứ Hai ngày 29/6/2026

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- XSDT 22/6/2026

Kết quả xổ số ngày 22/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng có giải đặc biệt là 524922 và các hạng giải khác như sau:

XSDT 22/6, kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 22/6/2026.

XSDT 22/6, kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 22/6/2026.

- XSDT 15/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp công bố kết quả xổ số ngày 15/6/2026 với giải đặc biệt là 105318 và các hạng giải khác như sau:

XSDT 15/6, kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 15/6/2026.

XSDT 15/6, kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 15/6/2026.

- XSDT 8/6/2026

Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 8/6/2026 có giải đặc biệt là 400162 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDT 8/6, kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 8/6/2026.

XSDT 8/6, kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 8/6/2026.

- XSDT 1/6/2026

Kết quả xổ số ngày 1/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng như sau:

XSDT 1/6, kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 1/6/2026.

XSDT 1/6, kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 1/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSDT

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Tháp gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho những vé sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, cho các vé trúng ở hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với số trúng giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Có đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Có đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Do đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Có đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Đài Bình Phước, TP.HCM, Long An và Hậu Giang tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 29/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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