Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 20/6/2026 - Trực tiếp XSDNA 20/6

Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 20/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNA 20/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 20/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 20/6/2026 - Xổ số Đà Nẵng thứ Bảy ngày 20/6/2026

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- XSDNA 17/6/2026

Kết quả xổ số Đà Nẵng (XSDNA) ngày 17/6/2026 có giải đặc biệt là 801196 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDNA 17/6, kết quả xổ số Đà Nẵn ngày 17/6/2026.

- XSDNA 13/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng mở thưởng ngày 13/6/2026 như sau:

XSDNA 13/6, kết quả xổ số Đà Nẵn ngày 13/6/2026.

- XSDNA 10/6/2026

Kết quả xổ số ngày 10/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng mở thưởng có giải đặc biệt là 446670 và các hạng giải khác như sau:

XSDNA 10/6, kết quả xổ số Đà Nẵn ngày 10/6/2026.

- XSDNA 6/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng công bố kết quả xổ số ngày 6/6/2026 với giải đặc biệt là 390165 và các hạng giải khác như sau:

XSDNA 6/6, kết quả xổ số Đà Nẵn ngày 6/6/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, chắp vá, tẩy xóa hoặc có dấu hiệu bị chỉnh sửa.

- Thời hạn nhận thưởng của vé số trúng là 30 ngày tính từ ngày quay thưởng. Nếu quá hạn này, vé số trúng không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần toàn bộ giá trị giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp một vé số trúng nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ nhận tổng giá trị của tất cả các giải trúng.

- Người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm đài Huế, Phú Yên thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm đài Đắk Lắk, Quảng Nam thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm đài Khánh Hòa, Đà Nẵng thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm gồm có đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu gồm đài Ninh Thuận, Gia Lai thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy gồm đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm đài Huế, Kon Tum, Khánh Hòa thực hiện quay số mở thưởng.

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