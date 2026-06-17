Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 17/6/2026 - XSDNA 17/6

XSDNA 17/6. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 17/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNA 17/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 17/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 17/6/2026 - Xổ số Đà Nẵng thứ Tư ngày 17/6/2026

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- XSDNA 13/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng công bố kết quả xổ số ngày 13/6/2026 với giải đặc biệt là 061809 và các hạng giải khác như sau:

XSDNA 13/6, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 13/6/2026.

- XSDNA 10/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng mở thưởng ngày 10/6/2026 như sau:

XSDNA 10/6, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 10/6/2026.

- XSDNA 6/6/2026

Kết quả xổ số ngày 6/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng mở thưởng có giải đặc biệt là 390165 và các hạng giải khác như sau:

XSDNA 6/6, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 6/6/2026.

- XSDNA 3/6/2026

Kết quả xổ số Đà Nẵng (XSDNA) ngày 3/6/2026 có giải đặc biệt là 725175 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDNA 3/6, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 3/6/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách nát, chắp vá, tẩy xóa hoặc có dấu hiệu bị chỉnh sửa.

- Thời hạn nhận thưởng của vé số trúng thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn theo quy định, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé số trúng được nhận thưởng một lần toàn bộ giá trị giải trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp một vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ nhận tổng giá trị của tất cả các giải trúng.

- Người trúng thưởng không thể trực tiếp nhận thưởng vì lý do khách quan thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 do đài Huế và Phú Yên sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 gồm đài Đắk Lắk và Quảng Nam sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 do đài Khánh Hòa và Đà Nẵng sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 do đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 do đài Ninh Thuận và Gia Lai sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 do đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Huế, Khánh Hòa và Kon Tum sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

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