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Xuất bản ngày 02/07/2026 04:30 PM
Xuất bản ngày 02/07/2026 04:30 PM

Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 2/7/2026 - XSBDI 2/7

XSBDI 2/7, trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 2/7/2026, xổ số Bình Định thứ Năm ngày 2/7/2026, xổ số Bình Định 2/7.

Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 2/7/2026 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định quay thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSBDI 2/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBDI 2/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 2/7/2026 - Xổ số Bình Định thứ Năm ngày 2/7/2026

Xem lại KQXSBDI các kỳ trước

- XSBDI 25/6/2026

Kết quả xổ số ngày 25/6/2026 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định quay số mở thưởng như sau:

XSBI 25/6, kết quả xổ số Bình Định ngày 25/6/2026.

XSBI 25/6, kết quả xổ số Bình Định ngày 25/6/2026.

- XSBDI 18/6/2026

Kết quả xổ số ngày 18/6/2026 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định quay số mở thưởng có giải đặc biệt là 191402 và các hạng giải khác như sau:

XSBI 18/6, kết quả xổ số Bình Định ngày 18/6/2026.

XSBI 18/6, kết quả xổ số Bình Định ngày 18/6/2026.

- XSBDI 11/6/2026

Kết quả xổ số Bình Định ngày 11/6/2026 có giải đặc biệt là 752515 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBI 11/6, kết quả xổ số Bình Định ngày 11/6/2026.

XSBI 11/6, kết quả xổ số Bình Định ngày 11/6/2026.

- XSBDI 4/6/2026

Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định công bố kết quả xổ số ngày 4/6/2026 với giải đặc biệt là 785898 và các hạng giải khác như sau:

XSBI 4/6, kết quả xổ số Bình Định ngày 4/6/2026.

XSBI 4/6, kết quả xổ số Bình Định ngày 4/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSBDI

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Định gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho các vé trúng 5 số cuối cùng theo đúng thứ tự hàng của giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải nhận 6 triệu đồng, dành cho các vé trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 gồm có đài Phú Yên và Huế tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 do đài Đắk Lắk, Quảng Nam thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 gồm có đài Khánh Hòa và Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 do đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 do Ninh Thuận và Gia Lai thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 do đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Huế, Kon Tum, Khánh Hòa tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Định hôm nay 2/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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