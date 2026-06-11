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Xuất bản ngày 11/06/2026 04:05 PM
Xuất bản ngày 11/06/2026 04:05 PM

Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 11/6/2026 - XSBDI 11/6

XSBDI 11/6, trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 11/6/2026, xổ số Bình Định thứ Năm ngày 11/6/2026, xổ số Bình Định 11/6.

XSBDI 11/6. Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 11/6/2026 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSBDI 11/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBDI 11/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 11/6/2026 - Xổ số Bình Định thứ Năm ngày 11/6/2026

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- XSBDI 4/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định công bố kết quả xổ số ngày 4/6/2026 với giải đặc biệt là 785898 và các hạng giải khác như sau:

XSBDI 4/6, kết quả xổ số Bình Định ngày 4/6/2026.

XSBDI 4/6, kết quả xổ số Bình Định ngày 4/6/2026.

- XSBDI 28/5/2026

Kết quả xổ số ngày 28/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định mở thưởng có giải đặc biệt là 732585 và các hạng giải khác như sau:

XSBDI 28/5, kết quả xổ số Bình Định ngày 28/5/2026.

XSBDI 28/5, kết quả xổ số Bình Định ngày 28/5/2026.

- XSBDI 21/5/2026

Kết quả xổ số Bình Định (XSBDI) ngày 21/5/2026 có giải đặc biệt là 773186 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBDI 21/5, kết quả xổ số Bình Định ngày 21/5/2026.

XSBDI 21/5, kết quả xổ số Bình Định ngày 21/5/2026.

- XSBDI 14/5/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định mở thưởng ngày 14/5/2026 như sau:

XSBDI 14/5, kết quả xổ số Bình Định ngày 14/5/2026.

XSBDI 14/5, kết quả xổ số Bình Định ngày 14/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSBDI

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Định gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi giải là 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Chỉ sai một số bất kỳ so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải nhận 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 gồm có đài Phú Yên, Huế quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 gồm có đài Đắk Lắk và Quảng Nam quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 gồm có đài Khánh Hòa và Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 gồm có đài Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định sẽ thực hiện quay thưởng.

- XSMT thứ 6 gồm có đài Ninh Thuận và Gia Lai quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 gồm có đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi thực hiện quay thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm có đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế sẽ thực hiện quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Định hôm nay 11/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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