Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 25/6/2026 - XSBDI thứ Năm ngày 25/6

Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 25/6/2026 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định quay thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSBDI 25/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBDI 25/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 25/6/2026 - Xổ số Bình Định thứ Năm ngày 25/6/2026

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- XSBDI 18/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định công bố kết quả xổ số ngày 18/6/2026 với giải đặc biệt là 191402 và các hạng giải khác như sau:

XSBDI 18/6, kết quả xổ số Bình Định ngày 18/6/2026.

- XSBDI 11/6/2026

Kết quả xổ số ngày 11/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định mở thưởng có giải đặc biệt là 752515 và các hạng giải khác như sau:

XSBDI 11/6, kết quả xổ số Bình Định ngày 11/6/2026.

- XSBDI 4/6/2026

Kết quả xổ số Bình Định ngày 4/6/2026 có giải đặc biệt là 785898 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBDI 4/6, kết quả xổ số Bình Định ngày 4/6/2026.

- XSBDI 28/5/2026

Kết quả xổ số ngày 28/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định mở thưởng như sau:

XSBDI 28/5, kết quả xổ số Bình Định ngày 28/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSBDI

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Định gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho vé chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, cho vé trúng số hàng trăm nghìn và sai 1 trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 có đài Phú Yên và Huế thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 có đài Đắk Lắk, Quảng Nam thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 gồm đài Khánh Hòa và Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 do đài Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 do đài Ninh Thuận, Gia Lai thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 gồm đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Kon Tum, Huế, Khánh Hòa thực hiện quay số mở thưởng.

Câu hỏi thường gặp

Kết quả xổ số Bình Định hôm nay được cập nhật khi nào?

Kết quả xổ số được cập nhật trực tiếp từ thời điểm quay số mở thưởng vào lúc 17h15 và hoàn tất ngay sau khi công bố giải đặc biệt.

Làm sao để tra cứu KQXSBDI nhanh nhất?

Người chơi có thể theo dõi trực tiếp kết quả XSBDI trên VTC News để cập nhật nhanh chóng các dãy số trúng thưởng. Ngoài kết quả mới nhất, trang cũng cung cấp dữ liệu các kỳ quay trước để tiện tra cứu và đối chiếu.

Trúng vé số Bình Định nhận thưởng ở đâu?

Người trúng thưởng có thể lĩnh thưởng tại Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Định hoặc các chi nhánh, văn phòng đại diện và đại lý của công ty ở các tỉnh miền Trung.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Định hôm nay 25/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.