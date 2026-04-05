Bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất vòng 17: SLNA cầm hoà Thể Công Viettel

Bảng xếp hạng V.League vòng 17 Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất. Tính đến vòng 17, vị trí các câu lạc bộ như sau. XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 CAHN 17 40 - 14 44 2 Thể Công Viettel 17 26 - 15 35 3 Ninh Bình 17 35 - 23 31 4 Hà Nội 17 28 - 19 27 5 CA TP.HCM 17 19 - 22 26 6 Hải Phòng 17 27 - 23 24 7 Nam Định 17 20 - 20 24 8 Hà Tĩnh 17 11 - 19 20 9 SLNA 17 19 - 23 20 10 Becamex TP.HCM 17 20 - 25 19 11 Thanh Hóa 17 21 - 26 16 12 HAGL 17 15 - 26 15 13 Đà Nẵng 17 18 - 29 12 14 PVF-CAND 17 16 - 31 12 Theo thể thức V.League 2025-2026, giải đấu có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Thanh Hoá 4-0 CA TP.HCM Bất ngờ lớn nhất ở vòng 17 V.League 2025-2026 là trận đấu trên sân vận động Thanh Hoá tối 5/4, khi đội chủ nhà Thanh Hoá đánh bại CLB Công an TP.HCM 4 bàn không gỡ. Chiến thắng này giúp đội bóng xứ Thanh vượt qua Hoàng Anh Gia Lai, chiếm vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Nguyễn Bá Tiến và Rimario Gordon ghi 2 bàn trong hiệp 1 từ những pha tấn công cánh phải. Cú sút phạt của Nguyễn Văn Tùng và bàn thắng phút 90+1 của Lê Văn Thắng giúp CLB Thanh Hoá khép lại trận đấu với tỷ số 4-0. Thanh Hoá thắng đậm CA TP.HCM.

Hà Tĩnh 0-2 Nam Định Nguyễn Xuân Son ghi đậm dấu ấn trong chiến thắng của CLB Nam Định trước Hà Tĩnh. Tiền đạo này bị từ chối 1 bàn thắng trước khi thực hiện thành công quả phạt đền để mở tỷ số trong hiệp một. Ở hiệp 2, anh kiến tạo cho đồng đội lập công ấn định tỷ số 2-0. Xuân Son ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn trong trận thắng của Nam Định.

HAGL 1-2 Ninh Bình Trên sân vận động Pleiku (Gia Lai), Hoàng Anh Gia Lai ghi bàn trước trong cuộc đối đầu với Ninh Bình. Võ Đình Lâm là người lập công cho đội bóng phố núi. Tuy nhiên, đội chủ nhà sau đó lại để đối thủ lật ngược tình thế trong hiệp hai. Geovane Magno gỡ hoà cho Ninh Bình từ chấm phạt đền ở phút 70. Không lâu sau đó, Lê Văn Thuận thực hiện cú sút xa hiểm hóc đánh bại đồng đội cũ trong màu áo U23 Việt Nam là Trần Trung Kiên. Pha làm bàn ấn tượng này giúp Ninh Bình giành chiến thắng 2-1. HAGL có nguy cơ bị Thanh Hoá vượt qua nếu đội bóng xứ Thanh thắng CLB Công an TP.HCM ở vòng này. Trong khi đó, Ninh Bình nới rộng cách biệt với đội thứ tư là Hà Nội FC lên thành 4 điểm. Lê Văn Thuận ghi bàn quyết định giúp Ninh Bình thắng HAGL.

CAHN 5-1 Đà Nẵng CLB Công an Hà Nội đánh bại Đà Nẵng trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Nguyễn Đình Bắc đóng góp 2 bàn thắng. Đây cũng là trận đấu đầu tiên cầu thủ số 9 của CAHN ghi bàn ở V.League năm nay. CLB Công an Hà Nội tạm nới rộng cách biệt điểm số với đội nhì bảng là Thể Công Viettel lên thành 10 điểm. Đà Nẵng chưa thể bứt khỏi khu vực nguy hiểm và đang bằng điểm với đội cuối bảng PVF CAND. Đình Bắc ghi 2 bàn trong trận CLB Công an Hà Nội thắng Đà Nẵng 5-1.

Hải Phòng 1-0 Hà Nội Video: Hải Phòng 1-0 Hà Nội CLB Hải Phòng trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp không thắng (5 thất bại, 1 trận hoà) trước khi gặp Hà Nội FC trên sân nhà Lạch Tray. Bàn thắng duy nhất của Nguyễn Hữu Nam ở phút 79 giúp đội bóng đất cảng giành 3 điểm. Cùng giờ, đội cuối bảng PVF CAND cầm hoà Becamex TP.HCM trên sân nhà với tỷ số 1-1. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công tạm bằng điểm với Đà Nẵng, nhưng vẫn đứng dưới do kém chỉ số phụ.