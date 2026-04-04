Trực tiếp bóng đá CLB Công an Hà Nội 5-1 SHB Đà Nẵng: Đình Bắc lập cú đúp

Cập nhật mới nhất CAHN 5-1 Đà Nẵng Mauk 6' Mauk 24' Đình Bắc 30' 48' Văn Sơn Đình Bắc 70' Văn Đô 85'

Trận đấu kết thúc CLB Công an Hà Nội tạm nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng Thể Công Viettel lên 10 điểm. Video: CAHN 5-1 Đà Nẵng

CAHN 5-1 Đà Nẵng Lê Văn Đô ghi bàn thứ năm. Hàng phòng ngự Đà Nẵng sụp đổ dễ dàng ở pha bóng này.

CAHN 4-1 Đà Nẵng Leo Artur kiến tạo để Đình Bắc ghi bàn thắng thứ hai trong trận đấu. Tiền đạo số 9 dứt điểm đơn giản trong pha đối mặt với thủ môn Đà Nẵng. Đình Bắc lập cú đúp trong trận đầu tiên ghi bàn ở mùa giải này.

Quang Hải chọc khe rất hay cho Leo Artur nhưng cầu thủ này xử lý chậm. Hậu vệ Đức Anh kịp thời can thiệp giải nguy cho Đà Nẵng.

Thế trận xoay chuyển rất nhanh khi Đà Nẵng vùng lên tấn công và tạo ra không ít pha bóng đáng chú ý về phía khung thành của Nguyễn Filip. Đà Nẵng cố gắng tấn công.

CAHN 3-1 Đà Nẵng Từ quả phạt góc, Vũ Văn Sơn đánh đầu tung lưới CLB Công an Hà Nội. Bàn thắng này thắp lên hy vọng cho đội khách.

CLB CAHN và Đà Nẵng không thay người ở đầu hiệp 2.

CAHN kiểm soát trận đấu và tạo ra cách biệt lớn. Đình Bắc có bàn thắng đầu tiên ở V.League mùa này.

Đà Nẵng vừa tiến hàng loạt sự thay đổi người. Trần Văn Hòa, Võ Nguyên Hoàng và David Henen được tung vào sân thay cho Anh Tuấn, Văn Long và Hồng Phúc.

CAHN 3-0 Đà Nẵng Đình Bắc tận dụng sai lầm của thủ môn Văn Toản và dứt điểm vào lưới trống nâng tỉ số lên 3-0. Đình Bắc giải toả cơn khát bàn thắng ở V.League.

CAHN 2-0 Đà Nẵng Mauk tiếp tục ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 bằng cú dứt diểm quá dễ dàng. Các cầu thủ Đà Nẵng mất phương hướng trong các pha phòng ngự.

SHB Đà Nẵng vẫn chưa có bất kì cơ hội nào cho đến thời điểm này, đội khách đang gặp rất nhiều khó khăn.

Cơ hội tiếp tục đến với CLB Công an Hà Nội khi Đình Bắc đối diện với khung thành trống nhưng dứt điểm không thành công.

Công an Hà Nội 1-0 Đà Nẵng Nguyễn Quang Hải kiến tạo rất hay để Mauk dứt điểm ở cự li gần mở tỉ số trận đấu cho đội chủ nhà. CAHN vượt lên rất sớm.

CAHN (áo xanh) giao bóng.

Đội hình ra sân CAHN: Nguyễn Filip (1), Đoàn Văn Hậu (5), Stefan Mauk (6), Cao Pendant Quang Vinh (7), Nguyễn Đình Bắc (9), Leo Artur (10), Lê Phạm Thành Long (11), Nguyễn Quang Hải (19), Trần Đình Trọng (21), Phạm Minh Phúc (22), Adou Minh (38). Đà Nẵng: Nguyễn Văn Toản (89), Đặng Anh Tuấn (6), Quế Ngọc Hải (8), Phan Văn Long (11), Nguyễn Đức Anh (15), Phạm Đình Duy (18), Joel Pissano (19), Nguyễn Hồng Phúc (23), Vũ Văn Sơn (56), Đỗ Phi Long (99).