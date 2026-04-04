Trực tiếp bóng đá CLB Công an Hà Nội 5-1 SHB Đà Nẵng: Đình Bắc lập cú đúp

CAHN 5-1 Đà Nẵng Mauk 6' Mauk 24' Đình Bắc 30' 48' Văn Sơn Đình Bắc 70' Văn Đô 85'
Trận đấu kết thúc
CLB Công an Hà Nội tạm nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng Thể Công Viettel lên 10 điểm.
Lê Văn Đô ghi bàn thứ năm. Hàng phòng ngự Đà Nẵng sụp đổ dễ dàng ở pha bóng này.
CAHN 4-1 Đà Nẵng
Leo Artur kiến tạo để Đình Bắc ghi bàn thắng thứ hai trong trận đấu. Tiền đạo số 9 dứt điểm đơn giản trong pha đối mặt với thủ môn Đà Nẵng.
Quang Hải chọc khe rất hay cho Leo Artur nhưng cầu thủ này xử lý chậm. Hậu vệ Đức Anh kịp thời can thiệp giải nguy cho Đà Nẵng.
Thế trận xoay chuyển rất nhanh khi Đà Nẵng vùng lên tấn công và tạo ra không ít pha bóng đáng chú ý về phía khung thành của Nguyễn Filip.
CAHN 3-1 Đà Nẵng
Từ quả phạt góc, Vũ Văn Sơn đánh đầu tung lưới CLB Công an Hà Nội. Bàn thắng này thắp lên hy vọng cho đội khách.
CLB CAHN và Đà Nẵng không thay người ở đầu hiệp 2.
CAHN kiểm soát trận đấu và tạo ra cách biệt lớn.
Đà Nẵng vừa tiến hàng loạt sự thay đổi người. Trần Văn Hòa, Võ Nguyên Hoàng và David Henen được tung vào sân thay cho Anh Tuấn, Văn Long và Hồng Phúc.
CAHN 3-0 Đà Nẵng
Đình Bắc tận dụng sai lầm của thủ môn Văn Toản và dứt điểm vào lưới trống nâng tỉ số lên 3-0.
CAHN 2-0 Đà Nẵng
Mauk tiếp tục ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 bằng cú dứt diểm quá dễ dàng. Các cầu thủ Đà Nẵng mất phương hướng trong các pha phòng ngự.
SHB Đà Nẵng vẫn chưa có bất kì cơ hội nào cho đến thời điểm này, đội khách đang gặp rất nhiều khó khăn.
Cơ hội tiếp tục đến với CLB Công an Hà Nội khi Đình Bắc đối diện với khung thành trống nhưng dứt điểm không thành công.
Công an Hà Nội 1-0 Đà Nẵng
Nguyễn Quang Hải kiến tạo rất hay để Mauk dứt điểm ở cự li gần mở tỉ số trận đấu cho đội chủ nhà. CAHN vượt lên rất sớm.
CAHN (áo xanh) giao bóng.
Đội hình ra sân
CAHN: Nguyễn Filip (1), Đoàn Văn Hậu (5), Stefan Mauk (6), Cao Pendant Quang Vinh (7), Nguyễn Đình Bắc (9), Leo Artur (10), Lê Phạm Thành Long (11), Nguyễn Quang Hải (19), Trần Đình Trọng (21), Phạm Minh Phúc (22), Adou Minh (38).
Đà Nẵng: Nguyễn Văn Toản (89), Đặng Anh Tuấn (6), Quế Ngọc Hải (8), Phan Văn Long (11), Nguyễn Đức Anh (15), Phạm Đình Duy (18), Joel Pissano (19), Nguyễn Hồng Phúc (23), Vũ Văn Sơn (56), Đỗ Phi Long (99).
CAHN đấu với Đà Nẵng
Trận đấu giữa CAHN và Đà Nẵng diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội lúc 19h15 ngày 4/4. Đội chủ nhà đang đứng đầu bảng xếp hạng, hơn đối thủ bám đuổi là Thể Công Viettel tới 7 điểm. Ngược lại, SHB Đà Nẵng đang xếp thứ hai từ dưới lên và rất cần điểm trong cuộc chiến trụ hạng.
SHB Đà Nẵng có lẽ là một trong những đội bóng kì lạ tại V.League. Họ hiếm khi ra sân thi đấu bạc nhược hay chơi bóng với chất lượng thấp. Nhưng đại diện miền Trung lại có phần mong manh trong khâu phòng ngự và thường xuyên mất điểm, để thua đáng tiếc. Nhiều bàn thua của họ xuất phát từ sai lầm cá nhân hơn là đối thủ xuất sắc.
Nhưng từ giai đoạn lượt về, SHB Đà Nẵng bắt đầu cho thấy nhiều nét tích cực với trận hòa Ninh Bình và chiến thắng trước PVF-CAND. Nhìn chung, lối chơi của Đà Nẵng có tính tổ chức cao, tinh thần thi đấu được cải thiện đáng kể khi Ribamar, Joel Lopez, Quế Ngọc Hải và Võ Nguyên Hoàng được bổ sung ở giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa.
Có điều, Đà Nẵng vẫn cần thêm một chút may mắn, tập trung nơi hàng phòng ngự cùng sự sắc sảo trên hàng công để mơ về ít nhất 1 điểm trên sân Hàng Đẫy. Cuộc đua trụ hạng vẫn còn căng thẳng, khó lường ở phía trước. Một chiến thắng của Đà Nẵng có thể khiến các đối thủ chao đảo.
Bên kia chiến tuyến, HLV Alexandre Polking hiểu rằng nếu đánh rơi chiến thắng trước Đà Nẵng, nguy cơ ông và các học trò bị Thể Công Viettel áp sát đang lớn hơn bao giờ hết.
Việc không có được sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Alan Grafite trong hơn 1 tháng tới trở thành bài toán khó có lời giải. Leo Artur, China hay Đình Bắc không phải tiền đạo mục tiêu. Nhưng đây là lúc họ cần chứng minh năng lực của mình bằng các bàn thắng.
Trực tiếp bóng đá CLB Công an Hà Nội 5-1 SHB Đà Nẵng: Đình Bắc lập cú đúp
