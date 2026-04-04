Kết quả Công an Hà Nội vs SHB Đà Nẵng vòng 17 V.League mới nhất

Video: CAHN 5-1 Đà Nẵng.

Trận đấu giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và SHB Đà Nẵng diễn ra tối 4/4 thuộc vòng 17 V.League 2025-2026 có sự chênh lệch rất lớn. Đội bóng đứng đầu bảng xếp hạng thể hiện sự vượt trội cả về thế trận lẫn tỷ số trước đối thủ đang vật lộn để trụ hạng.

Đội chủ nhà nhanh chóng cụ thể hóa lợi thế trên sân. Phút thứ 6, CLB Công an Hà Nội sớm có bàn thắng mở tỉ số trận đấu khi Nguyễn Quang Hải phối hợp rất hay với Stefan Mauk. Tiền vệ người Australia dứt điểm hiểm hóc khai thông thế bế tắc.

Đình Bắc ghi bàn cho CLB Công an Hà Nội.

Đà Nẵng gặp quá nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng và tổ chức tấn công. Họ loay hoay ở khu trung tuyến và thường xuyên thua thiệt trong các pha tranh chấp tay đôi. Trong hoàn cảnh như vậy, việc đại diện miền Trung nhận bàn thua thứ hai không làm nhiều người bất ngờ.

Phút 24, vẫn là Stefan Mauk dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm nhân đôi cách biệt cho đội bóng ngành công an. Vẫn trong hiệp một, thủ môn Nguyễn Văn Toản mắc sai lầm ở tình huống phá bóng hụt khiến đội khách nhận bàn thua thứ ba. Nguyễn Đình Bắc tận dụng cơ hội để ghi bàn đầu tiên trong mùa giải ở V.League.

Tạo ra cách biệt lớn sau hiệp đấu đầu tiên, CLB Công an Hà Nội bước vào hiệp 2 với tâm lý thoải mái và nhịp chơi bóng không nhanh. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn kiểm soát trận đấu, kể cả khi Đà Nẵng rút ngắn tỷ số trong tình huống phạt góc. Vũ Văn Sơn là người ghi bàn.

Tuy nhiên, đây là tất cả những gì Đà Nẵng làm được ở trận này. Đình Bắc và Lê Văn Đô lần lượt lập công trong thời gian còn lại. CLB Công an Hà Nội giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 5-1 và tạm thời nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng là Thể Công Viettel lên thành 10 điểm.

CAHN 5-1 Đà Nẵng Mauk 6' Mauk 24' Đình Bắc 30' 48' Văn Sơn Đình Bắc 70' Văn Đô 85'

Đội hình CAHN vs Đà Nẵng

CAHN: Nguyễn Filip (1), Đoàn Văn Hậu (5), Stefan Mauk (6), Cao Pendant Quang Vinh (7), Nguyễn Đình Bắc (9), Leo Artur (10), Lê Phạm Thành Long (11), Nguyễn Quang Hải (19), Trần Đình Trọng (21), Phạm Minh Phúc (22), Adou Minh (38).

Đà Nẵng: Nguyễn Văn Toản (89), Đặng Anh Tuấn (6), Quế Ngọc Hải (8), Phan Văn Long (11), Nguyễn Đức Anh (15), Phạm Đình Duy (18), Joel Pissano (19), Nguyễn Hồng Phúc (23), Vũ Văn Sơn (56), Đỗ Phi Long (99).

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn.