Kết quả Pháp 3-1 Senegal: Mbappe vượt Messi, lập thêm kỷ lục

(VTC News) -

Sáng 17/6 trên sân MetLife (New Jersey, Mỹ), đội tuyển Pháp đánh bại Senegal 3-1 trong trận đầu tiên của bảng I World Cup 2026. Kylian Mbappe tiến thêm một bậc cao mới trong lịch sử bóng đá Pháp, đồng thời vượt qua Lionel Messi và tiến gần tới kỷ lục ghi bàn mọi thời đại ở World Cup.

Mbappe vượt qua thành tích của Messi ở World Cup. (Ảnh: Reuters)

Đội tuyển Pháp nhập cuộc không tốt và Senegal mới là đội chơi hay hơn trong nửa đầu trận đấu. Đội bóng châu Phi gây khó khăn cho đối thủ bằng lối chơi đầy năng lượng với những pha bóng nhanh, mạnh mẽ.

Trong cả hiệp một, đội tuyển Pháp chỉ tung ra một cú sút (không trúng đích). Các ngôi sao tấn công là Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise và Desier Doue không kết nối được với nhau và cũng thiếu những tình huống xử lý cá nhân tốt.

Đội tuyển Pháp gặp nhiều khó khăn trước Senegal trong hiệp 1. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Senegal có 5 pha dứt điểm và Nicolas Jackson một lần đưa bóng trúng cột. Đại diện châu Phi kết thúc hiệp một với nhiều hy vọng khi giữ tỷ số 0-0 trong thế trận không tồi trước đội đương kim á quân.

Tuy nhiên, khi bước sang hiệp 2, đội tuyển Pháp chơi hay hơn với sự điều chỉnh nhỏ của huấn luyện viên Didier Deschamps. Olise, Dembele hoán đổi vị trí linh hoạt và ăn ý hơn, giúp hàng công của "Les Bleus" thêm biến hóa. Chính Olise kiến tạo cho Mbappe ghi bàn mở tỷ số ở phút 66.

Video: Mbappe ghi bàn mở tỷ số

Đội bóng của huấn luyện viên Deschamps tiếp tục chơi theo phong cách quen thuộc. Họ không áp đảo về kiểm soát bóng nhưng vẫn tạo ra nhiều pha uy hiếp nhờ chất lượng hàng công vượt trội.

Đội tuyển Pháp tung ra tới 10 cú dứt điểm với tỷ lệ trúng đích lên tới 80%. Thủ môn Edouard Mendy - người sinh ra ở Pháp - liên tiếp cứu thua nhưng vẫn thủng lưới lần thứ hai ở phút 82 sau pha đối mặt với Bradley Barcola.

Đội tuyển Senegal đẩy cao đội hình tấn công trong những phút cuối trận. Ibrahim Mbaye rút ngắn tỷ số 1-2 trong thời gian bù giờ. Tuy nhiên, khoảnh khắc xuất sắc của Mbappe ngay sau đó giúp đội đương kim á quân tái lập cách biệt 2 bàn, đồng thời đưa tiền đạo sinh năm 1998 đến vị thế mới trong lịch sử bóng đá Pháp.

Video: Mbappe lập kỷ lục giúp Pháp thắng Senegal 3-1

Cú sút xa ngoạn mục của Mbappe khép lại trận đấu với chiến thắng 3-1 cho đội tuyển Pháp. Đồng thời, chân sút này cũng nâng tổng số bàn thắng ở World Cup lên 14. Mbappe vượt qua thành tích của Lionel Messi và chỉ còn kém 2 bàn so với kỷ lục của Miroslav Klose (16). Không chỉ vậy, Mbappe cũng trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội tuyển Pháp (58 bàn).

Pháp 3 1 Senegal Mbappe 66' 90+5 Mbaye Barcola 82' Mbappe 90+6'