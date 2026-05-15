(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay sáng 15/5, các diễn biến chính tập trung vào việc Iran cho phép một số tàu Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, quyết định của Mỹ hủy triển khai binh sĩ tới Ba Lan, cam kết mới của Trung Quốc về Iran, hình ảnh con trai Elon Musk gây chú ý tại Bắc Kinh và kế hoạch Tổng thống Nga Vladimir Putin sắp thăm Trung Quốc.

Iran cho tàu Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz

Iran đã cho phép một số tàu Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz sau các động thái ngoại giao từ Bắc Kinh, theo truyền thông bán chính thức Iran ngày 14/5.

Diễn biến diễn ra đúng thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có chuyến thăm Bắc Kinh và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz được cho là nội dung thảo luận quan trọng.

Các tàu hoạt động trên Vịnh Oman, gần eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

Hãng Fars và Tasnim cho biết Tehran phê duyệt cho một số tàu Trung Quốc đi qua theo các quy định do Iran đặt ra nhằm kiểm soát giao thông hàng hải tại khu vực.

Theo giới phân tích, động thái này cho thấy ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng Hormuz, đồng thời phản ánh nỗ lực của Bắc Kinh trong việc bảo vệ các tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược.

Trong khi đó, Anh và Ấn Độ tiếp tục cảnh báo về các vụ việc an ninh hàng hải mới gần Vịnh Oman, cho thấy căng thẳng tại khu vực vẫn chưa hạ nhiệt.

Mỹ hủy kế hoạch triển khai 4.000 binh sĩ đến Ba Lan

Ngày 15/5, hai quan chức Mỹ xác nhận Lầu Năm Góc đã hủy kế hoạch triển khai tạm thời 4.000 binh sĩ Mỹ đến Ba Lan, động thái làm dấy lên những câu hỏi về chiến lược quân sự của Washington tại châu Âu.

Theo Reuters, quyết định này được đưa ra chỉ ít tuần sau khi Mỹ công bố kế hoạch rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. (Ảnh: Reuters)

Giới chức Mỹ chưa công bố chi tiết kế hoạch triển khai quân sự mới tại châu Âu, song Tổng thống Donald Trump từ lâu đã yêu cầu NATO tăng vai trò tự phòng thủ và giảm phụ thuộc vào quân đội Mỹ.

Quyết định mới cũng diễn ra trong bối cảnh Washington gia tăng áp lực buộc các đồng minh châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng.

Ông Trump: Trung Quốc cam kết không viện trợ quân sự cho Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/5 cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết với ông rằng Bắc Kinh sẽ không cung cấp thiết bị quân sự cho Iran. “Ông ấy nói sẽ không cung cấp thiết bị quân sự. Đó là một tuyên bố lớn”, ông Trump phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Fox News sau hội đàm tại Bắc Kinh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Xinhua)

Ông Trump cũng cho biết Trung Quốc muốn eo biển Hormuz tiếp tục mở cửa do Bắc Kinh phụ thuộc lớn vào nguồn dầu nhập khẩu từ khu vực Trung Đông.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói phía Trung Quốc không ủng hộ việc quân sự hóa eo biển Hormuz và phản đối việc Iran áp phí đối với tàu thương mại đi qua tuyến hàng hải này.

Con trai Elon Musk gây chú ý tại Bắc Kinh

Hình ảnh cậu bé X Æ A-Xii, con trai 6 tuổi của tỷ phú Elon Musk, xuất hiện cùng cha tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 14/5 đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Cậu bé mặc áo gilê mang phong cách truyền thống Trung Quốc, cầm túi hình đầu hổ và nắm tay cha tham dự cuộc gặp giữa các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ với quan chức Trung Quốc.

Elon Musk nắm tay con trai tại Bắc Kinh. (Ảnh: Reuters)

Theo đại diện thương hiệu sản xuất chiếc túi đầu hổ, sản phẩm được lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian Trung Quốc và nhanh chóng “cháy hàng” sau khi video lan truyền trên mạng.

Tỷ phú Elon Musk sau đó cho biết ông đưa con trai tới Trung Quốc vì cậu bé đang học tiếng Trung.

Ông Putin sẽ sớm thăm Trung Quốc

Điện Kremlin ngày 14/5 xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ sớm thăm Trung Quốc và công tác chuẩn bị cho chuyến đi gần như đã hoàn tất. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết thời gian cụ thể đang được Nga và Trung Quốc thống nhất trước khi công bố chính thức.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có chuyến thăm Bắc Kinh và quan hệ giữa Nga - Trung tiếp tục được củng cố.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết chuyến thăm của ông Putin tới Trung Quốc dự kiến diễn ra trong nửa đầu năm 2026.