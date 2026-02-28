Kết quả vòng 14 V.League: HAGL thua ngược CLB Công an Hà Nội

(VTC News) -

Chiến thắng trước Động Á Thanh Hóa ở vòng đấu trước giúp CLB Công an Hà Nội giải tỏa đi rất nhiều áp lực. Họ đặt mục tiêu giành 3 điểm trọn vẹn trong màn tiếp đón HAGL ngay trên sân nhà. Thầy trò HLV Alexandre Polking nhanh chóng dồn ép đối thủ sau tiếng còi khai cuộc.

Công bằng mà nói, CLB Công an Hà Nội tạo ra thế trận có lợi trong phần lớn thời gian của hiệp 1. Cơ hội lần lượt đến với Alan, Artur, Văn Đô và cả Nguyễn Quang Hải nhưng họ vẫn không thể tận dụng để có bàn thắng. Tấn công nhiều mà không có sự hiệu quả, CLB Công an Hà Nội phải trả giá đắt ngay trong 45 phút đầu tiên.

HAGL thua ngược trên sân của CLB Công an Hà Nội. Ảnh: Như Đạt.

Phút 41, trong thế đối mặt với Nguyễn Filip, Marciel Silva dứt điểm lạnh lùng mở tỉ số trận đấu cho HAGL nhưng trọng tài đã phất cờ báo lỗi việt vị. Nhưng khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn công nhận bàn thắng của tiền vệ người Brazil. 45 phút đầu tiên trôi qua với lợi thế dành cho đội bóng ngành công an.

Không muốn để thua trên sân nhà, CLB Công an Hà Nội dồn toàn lực cho mặt trận tấn công nhưng họ vẫn bỏ lỡ nhiều pha bóng đáng chú ý. Mãi đến phút 76, từ đường kiến tạo đẹp mắt của Leo Artur, Phạm Minh Phúc tung cú sút hiểm hóc gỡ hòa 1-1 cho CLB Công an Hà Nội.

Phút 82, từ quả phạt góc của Quang Hải, Văn Hậu bỏ bóng để Alves dứt điểm. Sau 2 lần chạm bóng, ngoại binh người Brazil ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho CLB Công an Hà Nội. Chính Alves ấn định chiến thắng 3-1 ở phút bù giờ và giúp CLB Công an Hà Nội tạo khoảng cách 8 điểm với đội nhì bảng Ninh Bình.

Kết quả: Công an Hà Nội 3-1 HAGL

Ghi bàn:

CLB Công an Hà Nội: Minh Phúc (77'); Alves (82', 90+4')

HAGL: Maricel (41')

Đội hình ra sân:

CLB Công an Hà Nội: Nguyễn Filip (1), Việt Anh (68), Đình Trọng (21), Văn Hậu (5), Văn Đô (88), Thành Long (11), Pendant Quang Vinh (7), Quang Hải (19), Đình Bắc (9), Leo Artur (10), Alan (72).

HAGL: Trung Kiên (25), Phước Bảo (38), Quang Kiệt (5), Jairo Filho (33), Du Học (66), Thanh Sơn (66), Marciel Silva (10), Ngọc Lâm (17), Vĩnh Nguyên (23), Thanh Nhân (7), Júnior Batista (29).