Học trò HLV Troussier rời CLB Công an Hà Nội, gia nhập Nam định

CLB Nam Định chính thức công bố hai bản hợp đồng mới là Giáp Tuấn Dương và Lê Văn Thành, nhằm củng cố lực lượng cho giai đoạn lượt về mùa giải 2025/26.

Trong nỗ lực gia tăng chiều sâu đội hình và nâng cao chất lượng hàng phòng ngự, đội bóng thành Nam đã đạt thỏa thuận chiêu mộ bộ đôi trung vệ giàu tiềm năng của bóng đá Việt Nam.

Giáp Tuấn Dương chính thức ký hợp đồng cùng CLB Nam Định.

Giáp Tuấn Dương là cầu thủ thuận chân trái, có thể thi đấu linh hoạt ở vị trí trung vệ lẫn hậu vệ cánh trái. Trước khi gia nhập CLB Nam Định, anh đã có 49 lần ra sân tại V.League, tích lũy kinh nghiệm đáng kể dù còn rất trẻ.

Dưới thời HLV Troussier, Giáp Tuấn Dương được nhà cầm quân người Pháp trọng dụng. Tuấn Dương cũng là gương mặt quen thuộc trong các đợt tập trung của các đội tuyển trẻ cũng như đội tuyển Việt Nam, cho thấy tiềm năng phát triển lớn trong tương lai.

Lê Văn Thành được kỳ vọng sẽ mang đến “chất thép” cho tuyến phòng ngự của CLB Nam Định.

Trong khi đó, Lê Văn Thành là trung vệ thuận chân phải. Anh từng thi đấu cho CLB Bình Phước tại giải hạng Nhất, đồng thời có 4 mùa giải chinh chiến tại V.League trong màu áo Nghệ An. Văn Thành được đánh giá cao ở khả năng tranh chấp và lối chơi chắc chắn, phù hợp với yêu cầu nơi hàng thủ.

Sự góp mặt của Tuấn Dương và Văn Thành được kỳ vọng sẽ mang đến “chất thép” cho tuyến phòng ngự của CLB Nam Định. Với hai nhân tố trẻ trung nhưng đã có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, đội bóng thành Nam đặt mục tiêu cải thiện thành tích và hướng tới những cột mốc cao hơn trong phần còn lại của mùa giải 2025/26.