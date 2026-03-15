Việt kiều ghi bàn, CLB Công an TP.HCM thắng đội cuối bảng

Video: CA TP.HCM 1-0 PVF CAND

Ngô Đăng Khoa tiếp tục ghi dấu ấn trong màu áo câu lạc bộ Công an TP.HCM dù chỉ mới đến V.League chưa lâu. Tối 15/3 trên sân vận động Thống Nhất (TP.HCM), tiền vệ Việt kiều sinh năm 2006 ghi bàn duy nhất giúp đội nhà đánh bại PVF CAND với tỷ số 1-0.

Đây là bàn thắng thứ ba của Ngô Đăng Khoa tại V.League. Vòng trước, cũng chính cầu thủ 20 tuổi này lập công giúp CLB Công an TP.HCM giành chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai.

Trận thắng 1-0 trước PVF CAND ở vòng 16 giúp CLB Công an TP.HCM bám sát vị trí thứ tư của Hà Nội FC. Trong khi đó, PVF CAND tụt xuống cuối bảng xếp hạng, thay thế Đà Nẵng.

