Dự án 'di dân lịch sử' ở Huế 'mắc kẹt' do hơn 500 hộ chưa giao mặt bằng

Dự án 'di dân lịch sử' khỏi Kinh thành Huế ngổn ngang vì vướng mặt bằng

Dự án Giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế giai đoạn 1 có nguồn vốn là 1.905 tỉ đồng, gồm 1.880 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và 25 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Đây được xem như cuộc "di dân lịch sử" để di dời hàng nghìn hộ dân ra khỏi khu vực bảo vệ di tích.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế giai đoạn 1 đang bị chậm tiến độ do vẫn còn hơn 500 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến việc triển khai các hạng mục bảo tồn, tu bổ di tích.

Ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News đến ngày 14/5 trong khu vực triển khai dự án, bên cạnh một số hộ dân bàn giao mặt bằng, lực lượng chức năng đang thực hiện tháo dỡ thì xen kẽ vẫn còn một số hộ dân đang sinh sống khiến dự án bị "mắc kẹt".

Một khu dân cư gần khu vực di tích nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng vẫn còn người dân sinh sống.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP Huế, tổng số hộ dân bị ảnh hưởng và phải di dời trong dự án là 2.233 hộ. Đến nay, cơ quan chức năng phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 2.213 hộ, đạt tỷ lệ 99,1%.

Còn lại 20 hồ sơ chưa được phê duyệt lần đầu, chủ yếu do vướng mắc liên quan nhà thuộc sở hữu nhà nước hoặc hồ sơ sử dụng nhà ở phức tạp. Trong đó, khu vực Đàn Xã Tắc còn 2 trường hợp; khu vực Lục Bộ tại Thượng thư đường Bộ Công còn 15 trường hợp; khu vực hồ Học Hải còn 3 trường hợp.

Về tiến độ bàn giao mặt bằng, thống kê đầu tháng 4/2026 có 1.728 hộ hoàn thành bàn giao, đạt tỷ lệ 75,3%. Còn 505 hộ chưa bàn giao mặt bằng; trong đó có 239 hộ nhận tiền và nhận đất tái định cư; 146 hộ chưa nhận tiền nhưng nhận đất; 105 hộ chưa nhận cả tiền lẫn đất…

Riêng tại khu vực Eo bầu, hiện còn 39 hộ chưa bàn giao mặt bằng, cơ quan chức năng phải ban hành quyết định cưỡng chế đối với 26 trường hợp. Đối với 13 hộ còn lại, có 4 hộ sẽ hoàn thiện hồ sơ để trình ban hành quyết định cưỡng chế.

Cũng theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP Huế, còn 9 hộ chưa hoàn tất chính sách, gồm 5 trường hợp là người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang được hoàn chỉnh thủ tục bố trí tái định cư; 4 trường hợp còn lại đang được rà soát hồ sơ bồi thường, hỗ trợ do trước đây phê duyệt chưa đầy đủ.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP Huế kiến nghị các cơ quan liên quan sớm hoàn tất thủ tục phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư .

Ra kế hoạch cưỡng chế rồi lại hoãn

Ngày 12/5, UBND phường Phú Xuân (TP Huế) ra thông cáo báo chí về kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đối với nhiều hộ dân thuộc diện di dời bởi dự án Giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế.

Theo kế hoạch, việc cưỡng chế sẽ được thực hiện vào ngày 14/5 đối với 5 hộ dân tại tuyến đường Xuân 68, thuộc khu vực Eo Bầu, chưa chấp hành bàn giao mặt bằng dù được bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư theo quy định.

Các trường hợp thuộc diện cưỡng chế gồm 5 hộ dân. Tổng diện tích đất bị thu hồi của 5 hộ dân này là gần 967,3m². Các cơ quan chức năng hoàn tất phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư cho toàn bộ các trường hợp này.

Tuy nhiên, sau đó, kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất kể trên bị hoãn với lý do: "Do điều kiện khách quan và nguyện vọng của các hộ gia đình nên UBND phường thông báo lùi thời gian cưỡng chế nói trên và sẽ có thông báo sau".