Thời sự Tin nóng Xuất bản ngày 09/04/2026 12:30 PM Xuất bản ngày 09/04/2026 12:30 PM Hà Nội tăng tốc thi công kênh 920 tỷ đồng dẫn nước 'hồi sinh' sông Tô Lịch (VTC News) - Dự án cải tạo kênh Thụy Phương đang được thi công đồng bộ từ trạm bơm đến hệ thống cống, kỳ vọng tăng bổ cập nước sông Tô Lịch, giảm ngập khu đô thị.Dự án cải tạo kênh Thụy Phương 920 tỷ đồng tăng tốc thi công trước mùa mưaDự án cải tạo kênh Thụy Phương dài hơn 7,6 km, tổng mức đầu tư trên 920 tỷ đồng, được UBND TP Hà Nội triển khai theo cơ chế công trình khẩn cấp.Công trình nhằm bổ sung nguồn nước ổn định, bảo đảm chất lượng từ sông Hồng để duy trì dòng chảy môi trường cho sông Tô Lịch, góp phần cải thiện ô nhiễm, chỉnh trang cảnh quan đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân.Dự án còn hỗ trợ tiêu thoát nước cho tiểu lưu vực Cổ Nhuế theo hướng ra sông Nhuệ và sông Tô Lịch, giảm nguy cơ ngập úng tại các khu vực như Đông Ngạc, Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra…; đồng thời phục vụ tưới tiêu cho diện tích nông nghiệp hiện hữu.Tại họp báo quý I/2026 của UBND TP Hà Nội, Sở Xây dựng cho biết, để bảo đảm tiến độ dự án, Thành phố yêu cầu chủ đầu tư rà soát tổng thể, xây dựng lại kế hoạch thi công chi tiết, đồng thời tăng cường nhân lực, thiết bị, vật tư và tổ chức thi công đồng loạt nhiều mũi, ưu tiên các đoạn trọng điểm như Hoàng Minh Thảo và Võ Chí Công. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn tất, tạo điều kiện triển khai thi công trên toàn tuyến. Tại trạm bơm Thụy Phương, các hạng mục phá dỡ đã hoàn thành, đang tiếp tục thi công ép cừ. Trên các tuyến kênh và cống, nhiều hạng mục như cừ Larsen, cống hộp, đào đất, thi công dầm đáy… được triển khai đồng loạt nhằm đẩy nhanh tiến độ. Theo kế hoạch, các hạng mục phục vụ chống ngập sẽ hoàn thành trước ngày 30/4, các hạng mục bổ cập nước cho sông Tô Lịch dự kiến hoàn tất trước 31/5, phấn đấu hoàn thành cơ bản toàn bộ dự án trong tháng 6 năm nay.Tại khu vực đầu mối Thụy Phương, trạm bơm hiện hữu đang được tháo dỡ để xây dựng mới với quy mô 4 tổ máy, bảo đảm khả năng bổ cập nước cho sông Tô Lịch với lưu lượng khoảng 5 m³/giây. Trạm bơm giữ vai trò điều tiết, phân phối dòng chảy trước khi dẫn nước vào tuyến kênh và bổ cập cho sông Tô Lịch. Dự án được chia thành hai hạng mục chính gồm tuyến kênh dẫn từ Thụy Phương đến đường Phạm Văn Đồng và tuyến cống ngầm kéo dài từ Hoàng Minh Thảo – Võ Chí Công ra sông Tô Lịch. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 7 km, trong đó khoảng 3 km là kênh hở, phần còn lại được xây dựng ngầm. Các hạng mục kết cấu đang được triển khai đồng bộ, gồm thi công dầm, đóng cọc tre gia cố nền và lắp đặt cống hộp nhằm hoàn thiện hệ thống thoát nước. Các đốt cống bê tông được hạ đặt ở độ sâu khoảng 5–6 m. "Chúng tôi rất đồng tình và ủng hộ dự án, bởi không chỉ giúp giảm ngập cho khu vực nội đô mà còn góp phần cải thiện môi trường, từng bước hồi sinh sông Tô Lịch", người dân chia sẻ. Trên trục Võ Chí Công, các phương tiện cơ giới như máy đào, xe cẩu cùng thiết bị chuyên dụng hoạt động liên tục trong khu vực rào chắn, khẩn trương thi công lắp đặt hệ thống cống ngầm dưới lòng đường nhằm đẩy nhanh tiến độ. Tại điểm cuối tuyến trên đoạn Bưởi – Hoàng Quốc Việt, đơn vị thi công đang triển khai lắp đặt hệ thống cống và hoàn thiện hạng mục xả nước. Trước đó, tháng 9/2025, TP Hà Nội đưa vào vận hành tuyến ống dài 1,5 km dẫn nước từ Hồ Tây, góp phần cải thiện dòng chảy của hệ thống sông. Thời gian qua, Hà Nội đồng loạt triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nước sông Tô Lịch. Trong đó, nổi bật là việc xây dựng hệ thống thu gom nước thải và Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Sau khi dự án cải tạo kênh Thụy Phương hoàn tất, nguồn nước từ sông Hồng sẽ được bổ sung ổn định, bảo đảm chất lượng, góp phần duy trì dòng chảy môi trường cho sông Tô Lịch. Nhờ đó, tình trạng ô nhiễm từng bước được cải thiện, đồng thời góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị.Minh Đức
