Hà Nội tăng tốc thi công kênh 920 tỷ đồng dẫn nước 'hồi sinh' sông Tô Lịch

Thời gian qua, Hà Nội đồng loạt triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nước sông Tô Lịch. Trong đó, nổi bật là việc xây dựng hệ thống thu gom nước thải và Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Sau khi dự án cải tạo kênh Thụy Phương hoàn tất, nguồn nước từ sông Hồng sẽ được bổ sung ổn định, bảo đảm chất lượng, góp phần duy trì dòng chảy môi trường cho sông Tô Lịch. Nhờ đó, tình trạng ô nhiễm từng bước được cải thiện, đồng thời góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị.