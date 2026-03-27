Tờ The independent đưa tin, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chính thức tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz và mọi hoạt động vận chuyển qua tuyến đường thủy quan trọng này đều phải đối mặt với biện pháp trừng phạt nghiêm khắc.

Thông báo cho biết thêm, tàu đi và đến các cảng của đồng minh hoặc những bên ủng hộ Israel và Mỹ đều bị cấm di chuyển qua mọi hành lang hàng hải của eo biển Hormuz. Ba tàu container chở khách buộc phải quay trở lại điểm xuất phát sau khi nhận được cảnh báo.

Tàu chở hàng đang di chuyển trên Vịnh Ba Tư hướng về eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc điều thêm 10.000 binh sĩ đến Trung Đông. Lực lượng này có khả năng sẽ được điều đến vị trí có thể tấn công Iran và đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng ngoài khơi Vịnh Ba Tư.

Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, tàu chở hàng của Thái Lan bị tấn công ở eo biển Hormuz hồi đầu tháng này cũng đang mắc cạn trên hòn đảo của Iran. Thái Lan đã “lên án mạnh mẽ” vụ tấn công này.

"Con tàu nói trên đang chở hàng hóa thông thường, hàng hóa thương mại và thông thường khi bạn không phải là một bên tham chiến, theo luật quốc tế bạn có quyền được đi lại an toàn. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi chính quyền Iran tôn trọng luật pháp quốc tế", Ngoại trưởng Thái Lan tuyên bố.

Trước khi Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz sẽ bình thường trở lại ngay khi Iran không còn gây ra mối đe dọa. "Eo biển Hormuz có thể được mở cửa trở lại vào ngày mai nếu Iran ngừng đe dọa hoạt động vận tải biển toàn cầu", ông Rubio nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ né tránh câu hỏi liên quan đến khả năng Mỹ tiến hành chiến dịch trên bộ để khôi phục hoạt động hàng hải ở eo biển.

Trong khi đó, ông Trump tuyên bố sẽ gia hạn thêm thời hạn cho Iran mở lại eo biển Hormuz hoặc đối mặt với việc phá hủy nhà máy năng lượng của nước này, sau khi Tehran bác bỏ đề xuất 15 điểm của Mỹ nhằm chấm dứt giao tranh vì cho rằng đề xuất này không công bằng.

Tính từ đầu tháng 3 đến ngày 25/3, số lượt tàu đi qua eo biển Hormuz giảm tới khoảng 95% so với mức thông thường. Trong khi trước đây có khoảng 120 lượt tàu qua lại mỗi ngày, thì trong giai đoạn nêu trên, tổng số chuyến tàu chỉ đạt 155 lượt.

Sự gián đoạn này cũng tác động trực tiếp đến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, kéo theo nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu và gia tăng chi phí đối với nhiều ngành kinh tế.