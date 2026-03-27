Campuchia dừng phạt vi phạm giao thông

Người dân Campuchia xếp hàng mua xăng ở Phnom Penh. (Nguồn: Reuters)

Campuchia hôm 26/3 đã tạm thời đình chỉ việc xử phạt các vi phạm giao thông đường bộ nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho người dân đang phải đối mặt với giá nhiên liệu tăng cao do ảnh hưởng từ xung đột ở Trung Đông, người phát ngôn Bộ Nội vụ Touch Sokhak cho biết.

Một cảnh sát giao thông ra hiệu dừng xe và lập biên bản đối với một người lái xe trên đại lộ Preah Sihanouk tại thủ đô.

“Biện pháp này nhằm tránh gây thêm áp lực cho các tài xế đang chịu tác động từ việc giá nhiên liệu tăng mạnh”, ông Sokhak nói với Tân Hoa xã.

Mặc dù tạm dừng xử phạt, cảnh sát giao thông vẫn sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ để tuyên truyền luật giao thông và điều tiết ùn tắc vào giờ cao điểm. Chính quyền cũng sẽ tiếp tục kiểm tra nồng độ cồn và kiểm tra vũ khí hoặc chất nổ trong các đợt tuần tra ban đêm.

Bộ Thương mại Campuchia hôm 25/3 thông báo giá xăng thường đã tăng lên 5.450 riel (khoảng 1,35 USD) mỗi lít, tăng 0,92% so với tuần trước. Giá dầu diesel tăng 5,97% lên 7.100 riel mỗi lít. Khí hóa lỏng (LPG) hiện có giá 3.200 riel mỗi lít.

Kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát, giá xăng, dầu diesel và LPG tại Campuchia đã tăng lần lượt 41,5%, 84% và 60%.

Để ứng phó, chính phủ Campuchia bắt đầu giảm thuế nhập khẩu và các loại thuế đối với sản phẩm dầu mỏ từ tuần trước nhằm giảm tác động của biến động giá toàn cầu. Quốc gia Đông Nam Á này hoàn toàn phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu vì trữ lượng dầu ngoài khơi vẫn chưa được khai thác.

Trước tình hình giá nhiên liệu thế giới tiếp tục tăng, Thủ tướng Campuchia đã quyết định giảm thuế bổ sung đối với xăng và dầu diesel xuống 0%, giảm thuế đặc biệt đối với dầu diesel từ 4% xuống 0%, và giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với xăng và dầu diesel từ 10% xuống còn 4%, trong đó chính phủ sẽ gánh phần 6% còn lại.

Campuchia cũng kêu gọi áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn nhằm giảm tiêu thụ nhiên liệu.

Tất cả các bộ, ngành và cơ quan được khuyến khích hạn chế các cuộc họp trực tiếp và việc di chuyển đường dài, đồng thời thúc đẩy sử dụng các nền tảng trực tuyến trừ khi thật sự cần thiết.

Bộ Mỏ và Năng lượng sẽ ban hành các hướng dẫn chi tiết về thực hành tiết kiệm năng lượng, đồng thời phối hợp với Bộ Thông tin để nâng cao nhận thức của người dân thông qua các kênh truyền thông.

Các cơ quan nhà nước được yêu cầu áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong hoạt động văn phòng, trong khi chính quyền địa phương sẽ nâng cao hiệu quả của hệ thống chiếu sáng công cộng.