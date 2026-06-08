Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh lực lượng Mỹ và Iran vừa có loạt cuộc đụng độ ác liệt tại vùng Vịnh, làm dấy lên lo ngại sâu sắc trong dư luận về nguy cơ ngừng bắn đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại.

Đòn tập kích tên lửa vào Israel được Iran phát động khoảng hơn 10h đêm qua 7/6 (tức hơn 2h sáng nay, giờ Việt Nam). Cuộc tấn công kéo dài trong vài phút với khoảng hơn chục quả tên lửa đạn đạo được phóng đi từ Iran, hướng về khu khu vực phía Bắc Israel. Còi báo động vang lên tại hầu hết các khu vực ở Israel khi đòn tập kích diễn ra.

Iran phóng tên lửa tấn công Israel, nhiều nước đóng cửa không phận. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn thành công toàn bộ tên lửa của Iran và chưa có bất kỳ thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng nào được ghi nhận. Không phận Israel cùng toàn bộ các sân bay vẫn được mở và hoạt động bình thường. Người dân được thông báo có thể an toàn rời khỏi các hầm tránh bom.

Ngay sau đòn tập kích của Iran, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tiến hành cuộc họp an ninh khẩn cấp để bàn biện pháp đối phó.

Trong khi đó, người phát ngôn IDF, Chuẩn tướng Effie Defrin, đã tổ chức họp báo để công bố thông tin. Tuyên bố tại đây, ông Defrin cho rằng chính quyền Iran đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Trước đó, kênh số 12 của Israel dẫn lời một số quan chức an ninh cấp cao nước này khẳng định Israel sẽ giáng trả toàn lực với cuộc tấn công của Iran.

Tuy nhiên, báo chí Israel sáng sớm nay đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, yêu cầu Israel không đáp trả cuộc tập kích của Iran. Đồng thời, kênh số 13 của Israel cho biết giới chức nước này đánh giá đòn tấn công của Iran chỉ là hạn chế, không phải bước leo thang toàn diện, nhằm mục đích biểu thị sự ủng hộ với lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Về phía Iran, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ra tuyên bố khẳng định đòn tập kích vào Israel đêm qua, chỉ là sự cảnh cáo. Bất kỳ hành động gây hấn mới nào được tiến hành, đòn giáng trả của Iran sẽ bao trùm các mục tiêu Mỹ và Israel trong toàn khu vực.

Trước đó, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung ương quân đội Iran Khatam al-Anbiya, Tướng Ali Abollahi cũng ra tuyên bố nêu rõ: Israel phải chấm dứt các cuộc tấn công chống Lebanon. Mọi hành động mở rộng tấn công chống Lebanon hoặc tấn công đáp trả nhằm vào Iran, sẽ phải hứng chịu thêm những đòn giáng thảm khốc và gây hối tiếc.

Đây là lần đầu tiên kể khi Mỹ và Iran thiết lập lệnh ngừng bắn ngày 8/4, Iran phóng tên lửa tấn công Israel. Đòn tập kích nhằm đáp trả vụ không quân Israel đánh phá khu vực Dahiyeh, ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Lebanon hồi chiều qua. Giới chức Iran khẳng định cuộc không kích của Israel vào Beirut, là sự leo thang xung đột nguy hiểm và vi phạm trắng trợn lệnh ngừng bắn, nên phải bị giáng trả.

Ngay sau cuộc tấn công của Iran vào Israel, một loạt quốc gia khu vực gồm Iran, Iraq và Syria, đã tuyên bố đóng cửa không phận.

Trên bình diện ngoại giao, Ngoại trưởng các nước Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và các nhà trung gian Pakistan, ngay trong đêm qua đã điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, để thảo luận tình hình, bàn biện pháp hạ nhiệt căng thẳng.

Bá Thi