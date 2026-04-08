Iran xác nhận tham gia đàm phán ngừng bắn tại Islamabad

Theo tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian xác nhận rằng Tehran sẽ tham gia các cuộc đàm phán ngừng bắn với Mỹ tại Islamabad, Pakistan vào ngày 10/4.

Cùng thời điểm, Tổng thống Pezeshkian cho biết các nguyên tắc chung mà Iran "mong muốn" đã được chấp nhận trong thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ. Theo ông Pezeshkian, thỏa thuận ngừng bắn là kết quả từ sự hy sinh của cựu Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào ngày đầu tiên của cuộc chiến cùng sự kháng cự của người dân Iran.

“Kể từ hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục sát cánh bên nhau. Dù là trong ngoại giao, quốc phòng, đường phố hay cung cấp dịch vụ”, ông Pezeshkian viết trên X.

Kênh Al Jazeera cũng đưa tin Hội đồng An ninh Quốc gia Iran xác nhận nước này và Mỹ sẽ tiến hành đàm phán tại thủ đô Islamabad và các cuộc thương lượng dựa trên đề xuất 10 điểm của Tehran, bao gồm kêu gọi kiểm soát eo biển Hormuz cũng như dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) tuyên bố họ sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn tạm thời, nhưng cảnh báo họ sẵn sàng quay trở lại cuộc chiến nếu "kẻ thù phạm thêm sai lầm nào nữa".

Trong tuyên bố ca ngợi chiến binh của mình, IRGC nhấn mạnh "kẻ thù ngu ngốc" hiểu rằng "tấn công cơ sở hạ tầng của người dân Iran sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng". IRGC cho rằng họ có “kinh nghiệm sâu rộng” thu được từ hai cuộc chiến với Israel và Mỹ, đồng thời kêu gọi đồng minh của Mỹ trong khu vực chấm dứt hợp tác với quốc gia này.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng công bố video cho thấy cảnh tên lửa được bắn vào đêm qua, ngay trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Thỏa thuận ngừng bắn được xem là điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán tiếp theo và vẫn còn phải xem xét những điều khoản cuối cùng nào sẽ được đưa vào đề xuất nhằm chấm dứt xung đột một cách dứt khoát. Israel trong khi đó tuyên bố tham gia lệnh ngừng bắn với Iran nhưng không bao gồm các cuộc tấn công Hezbollah ở Lebanon, trong khi đó một số nguồn tin Hezbollah nói với Reuters rằng họ đã chấp thuận lệnh ngừng bắn.